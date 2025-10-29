Costacurta stronca Leao, è una bocciatura pesante: “Quando lui non c’è il Milan gioca meglio”

L’ex giocatore ha analizzato il Milan in campo senza Leao, bocciato dopo la partita contro l’Atalanta: “Quando esce la squadra migliora, è un dato di fatto che fa discutere”

Il Milan si ferma ancora sul pareggio, questa volta contro l'Atalanta. Nel turno infrasettimanale i rossoneri restano al secondo posto in classifica, al pari con la Roma che scenderà in campo questo pomeriggio, dopo l'1-1 trovato a Bergamo che segue il 2-2 contro il Pisa dello scorso weekend. Al centro delle discussioni resta sempre Rafa Leao che è stato sostituito all'intervallo a causa di un fastidio all'anca che gli ha impedito di giocare il secondo tempo: all'orizzonte c'è lo scontro diretto con la Roma e Allegri ha preferito non rischiare uno dei suoi migliori giocatori, anche se la polemica nata attorno al portoghese non si placa.

Negli studi di SkySport dopo la fine della partita Alessandro Costacurta ha letto il cambio in un'altra maniera, slegata rispetto al problema fisico e alla strategia per la gara successiva. In mezzo tornano le solite discussioni sul ruolo dell'attaccante e sui benefici che apporta ai rossoneri, una questione che fa riflettere anche molti tifosi e che potrebbe rivelarsi cruciale per le sorti di questo campionato.

Leao al centro delle discussioni sul Milan

Nella sua analisi l'ex giocatore mentre al centro il rapporto fra Allegri e il portoghese che potrebbe non essere così essenziale per il Milan: "Allegri ha mandato un messaggio a Leao sostituendolo alla fine del primo tempo. È un cambio che farà parlare e che sorprende fino a un certo punto. Quest'anno Leao ha concorrenza e ci sta che dopo un primo tempo così venga sostituito da Nkunku".

Costacurta poi analizza l'andamento dei rossoneri senza Leao, sottolineando che la squadra migliora quando lui non c'è: "Quando Leao esce la squadra migliora e migliora di tanto pure, il Milan senza Leao ha giocato molto meglio, con lui in campo ha preso 4 gol in 3 partite è un dato di fatto che fa discutere. Quando è uscito il Milan non ha più preso gol, con Leao in campo il Milan non è più un gruppo di undici giocatori".