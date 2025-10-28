Allegri spiega perché ha sostituto Leao nell’intervallo di Atalanta-Milan: “Non riusciva a scattare”

Dopo l’1-1 contro l’Atalanta, Massimiliano Allegri ha spiegato i motivi del cambio di Rafael Leao all’intervallo: un fastidio all’anca lo ha costretto a fermarsi. “Non riusciva a scattare, ho preferito toglierlo”, ha detto il tecnico, che ha rassicurato sulle condizioni dell’attaccante e di Gimenez.

Il pareggio di Bergamo lascia qualche preoccupazione in casa Milan, ma non per il risultato. A destare attenzione è stato l'intervallo del match con l'Atalanta, quando Massimiliano Allegri ha deciso di lasciare negli spogliatoi Rafael Leao, sostituendolo con Nkunku. Una scelta che aveva subito fatto pensare a motivi tecnici, ma che il tecnico ha poi chiarito nel post partita ai microfoni di DAZN.

"Leao ha avuto un problema all'anca e non riusciva a scattare — ha spiegato Allegri —. Ho preferito toglierlo perché non era al meglio. Nulla di grave comunque, vedremo per la Roma". Il fastidio ha limitato il portoghese nella prima frazione, spingendo l'allenatore a non rischiarlo ulteriormente.

Oltre a Leao, anche Santiago Gimenez ha lasciato il campo acciaccato: "È solo una botta, niente di preoccupante", ha chiarito Allegri, che si aspetta di recuperare entrambi per la prossima sfida contro la Roma.

Il tecnico rossonero ha poi analizzato la gara, finita 1-1 dopo il vantaggio iniziale di Ricci e il pareggio di Lookman. "Nel primo tempo abbiamo commesso troppi errori tecnici e subito un gol evitabile, ma nella ripresa siamo cresciuti. Dovevamo solo migliorare la scelta dell'ultimo passaggio". E a riguardo, l'allenatore toscano è stato ancora più schietto parlando ai canali ufficiali del club: "All'intervallo ho detto che peggio di così non potevamo fare, abbiamo sbagliato troppo nel primo tempo. Dovevamo semplicemente sbagliare di meno. Gli imprevisti capitano, non dobbiamo affrontarli con paura. Dobbiamo recuperare energie, abbiamo ancora due partite, poi recupereremo qualche giocatore" è stato infatti il suo commento riguardo alla prestazione fornita nel primo tempo dai suoi ragazzi.

Sulla prestazione dei sostituti invece, Allegri ha elogiato proprio coloro che hanno preso il posto della coppia titolare Gimenez-Leao: "Nkunku ha giocato bene da prima punta e Loftus-Cheek ha fatto venti minuti straordinari. Ma serve più precisione sotto porta".

Un punto che lascia il Milan a -3 dal Napoli e qualche dubbio sulle condizioni del suo uomo simbolo, ma Allegri ha preferito raffreddare subito ogni allarme: "Leao non riusciva a scattare bene, aveva un fastidio all'anca", anche se quel "Niente di serio" aggiunto successivamente sembra lasciar pensare che vi sia anche altro (una scelta tecnica?) dietro la decisione, forte, presa dal livornese all'intervallo.