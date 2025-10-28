Il Milan non passa in casa dell’Atalanta, è solo 1-1: Ricci illude Allegri, Lookman lascia Juric imbattuto
L'illusione del Milan dura appena mezz'ora. Al Gewiss Stadium, nel match della nona giornata della Serie A 2025-2026, i rossoneri non vanno oltre l'1-1 contro un'Atalanta ancora imbattuta ma bloccata dalla "pareggite cronica". Il gol lampo di Samuele Ricci dopo quattro minuti aveva illuso Massimiliano Allegri, che però deve arrendersi alla risposta di Ademola Lookman nel finale di primo tempo.
Una partita intensa fin dai primi minuti. Il Milan parte forte e trova il vantaggio grazie al destro dal limite di Ricci, deviato da Ederson e imprendibile per Carnesecchi. L'Atalanta però non si scompone e inizia a macinare gioco: Ahanor spreca clamorosamente il pareggio davanti a Maignan, poi Lookman rimette le cose a posto al 35′, capitalizzando un assist di Pasalic con un sinistro sotto la traversa che vale il suo primo gol stagionale.
Nel secondo tempo Allegri prova a cambiare volto alla squadra: fuori un Leao impalpabile, dentro Nkunku. Al 60′ spazio anche a Loftus-Cheek, al rientro dopo l'infortunio, per un acciaccato Gimenez. L'inglese porta energia e presenza fisica, ma il Milan non riesce più a incidere negli ultimi metri, fermandosi contro la difesa solida e ordinata dei bergamaschi che invece continuano ad attaccare alla ricerca del gol-vittoria.
L'Atalanta, che ai punti avrebbe meritato la vittoria (miracolosa la parata di Maignan sul finale sulla perfetta conclusione di Zappacosta) mantiene l'imbattibilità stagionale, arrivando però al quinto pareggio consecutivo in Serie A (settimo su nove giornate). Il Milan resta invece a -3 dal Napoli capolista, con l'Inter che ora può agganciarlo in classifica in caso di vittoria sulla Fiorentina.
Un punto che lascia insoddisfatte entrambe: Allegri andava alla ricerca di una vittoria dopo il deludente pari casalingo con il Pisa, mentre Juric conferma solidità ma non riesce a ritrovare i tre punti che in campionato mancano ormai da oltre un mese (l'ultima vittoria della Dea in campionato è infatti lo 0-3 in casa del Torino dello scorso 21 settembre).