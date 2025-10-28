Atalanta-Milan 1-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Lookman risponde al gol iniziale di Ricci

La diretta live della partita Atalanta-Milan per la 9a giornata di Serie A. Il Milan parte forte e dopo appena tre minuti trova il vantaggio con la conclusione di Ricci deviata da Ederson. Poi ci pensa Lookman a riportare in parità il risultato. Diretta TV e in streaming su DAZN, in esclusiva.
Atalanta-Milan in tempo reale, termina il primo tempo
Dopo due minuti di recupero l'arbitro decreta la fine del primo tempo: si va negli spogliatoi sul risultato di 1-1 grazie ai gol siglati da Ricci e Lookman.
De Ketelaere sfiora il gol
Atalanta ancora pericolosa. De Ketelaere anticipa il proprio marcatore sul primo palo sul cross dalla bandierina, il suo colpo di testa viene però smorzato da un difensore rossonero che manda il pallone in angolo.
Lookman pareggia i conti: Atalanta-Milan 1-1
Lookman si defila e va alla potente conclusione verso la porta difesa da Maignan. Il portiere rossonero non può nulla con il pallone che si insacca sotto la traversa.
Ahanor si divora il gol del pareggio
Ahanor ha la palla buona per il gol dl pareggio trovandosi tutto solo davanti a Maignan dentro l'area rossonera, la sua conclusione finisce però sopra la traversa. Graziato il Milan.
Maignan attento su Ederson
Conclusione insidiosa dal limite dell'area di Ederson: Maignan è attento, si distende e sventa il pericolo.
Problemi per De Roon: al suo posto Brescianini
Finisce qui la partita del capitano dell'Atalanta De Roon: l'olandese accusa un problema fisico ed è costretto a lasciare il campo, al suo posto Brescianini.
L'Atalanta spinge: De Roon non inquadra lo specchio
L'Atalanta prova ad aumentare l'intensità della produzione offensiva alla ricerca del pareggio. Prima Lookman e poi De Roon vanno alla conclusione ma il nigeriano viene murato da Gabbia mentre il tiro dell'olandese sugli sviluppi del seguente calcio d'angolo non centra lo specchio della porta difesa da Maignan.
Il Milan parte forte: Ricci segna il gol dello 0-1
Il Milan parte fortissimo e sugli sviluppi di un calcio d'angolo trova subito il gol del vantaggio con la conclusione dal limite di Ricci che, grazie alla devizaione di Ederson, beffa Carnesecchi siglando la rete dello 0-2.
Atalanta-Milan, inizia la partita
Tutto pronto per il fischio di inizio: si parte per Atalanta-Milan, anticipo del turno infrasettimanale di Serie A
Come arriva il Milan alla partita con l'Atalanta
Il Milan di Allegri si lecca le ferite dopo il 2-2 a San Siro contro il Pisa, pareggio acciuffato solamente al fotofinish. Un'occasione mancata per provare a restare in vetta e così alla vigilia della trasferta di Bergamo si ritrova a dover inseguire Napoli e Roma. La gara di questa sera diventa così fondamentale per dare continuità di rendimento e risultati, malgrado le tante assenze, sfruttando anche il fattore di poter giocare meno degli avversari senza Coppe e sfruttando al meglio il calendario.
Come arriva l'Atalanta oggi alla sfida con il Milan
L'Atalanta arriva alla sfida contro il Milan in ritardo pesante sulla classifica, vista la attuale posizione della Dea che veleggia dopo 8 giornate in settima posizione a 12 punti e fuori dalla Zona Coppe. All'appello manca anche la voce "vittoria": l'ultima in campionato risale alla trasferta di Torino (3-0 ai granata) dello scorso 21 settembre. Poi 4 pareggi consecutivi.
Atalanta-Milan, le formazioni ufficiali
Juric e Allegri hanno deciso le rispettive formazioni che scenderanno in campo a partire dalle 20:45:
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Juric.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. All. Allegri.
Dove vedere Atalanta-Milan di Serie A in TV e streaming
Atalanta-Milan sarà una partita in esclusiva DAZN. Il secondo anticipo del turno infrasettimanale infatti sarà ad uso dei suoi abbonati che potranno seguirla sia in YV sia in live streaming. Si può utilizzare una classica Smart TV collegata a internet (via cavo o wireless con dispositivi come Chromecast o Firefox) oppure collegarsi al sito ufficiale DAZN via pc, o con i devices utilizzare l'app dedicata.