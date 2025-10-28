Atalanta-Milan 1-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Lookman risponde al gol iniziale di Ricci

Il Milan di Allegri si lecca le ferite dopo il 2-2 a San Siro contro il Pisa, pareggio acciuffato solamente al fotofinish. Un'occasione mancata per provare a restare in vetta e così alla vigilia della trasferta di Bergamo si ritrova a dover inseguire Napoli e Roma. La gara di questa sera diventa così fondamentale per dare continuità di rendimento e risultati, malgrado le tante assenze, sfruttando anche il fattore di poter giocare meno degli avversari senza Coppe e sfruttando al meglio il calendario.