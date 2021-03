La Lega Serie A ha rispedito al mittente il reclamo della Roma sul rinvio di Juventus-Napoli. Nel comunicato dell'organo calcistico che gestisce il massimo campionato è stato chiarito che tutto è stato effettuato in termini di regolamento, senza però entrare nel merito della decisione di spostare la sfida tra gli azzurri e bianconeri, le cui richieste sono state di fatto esaudite. Una situazione che rischia di pesare sulla classifica e inevitabilmente anche sulla credibilità del torneo e di una lotta Champions mai così accesa.

"Tutto è stato fatto secondo regolamento". Così la Lega ha risposto alla lettera di protesta della Roma per il rinvio di Juventus-Napoli al 7 aprile, con un riferimento alla legittimità della scelta, e al rispetto delle tempistiche necessarie allo spostamento della gara. Ovviamente soddisfatti i due club che sarebbero dovuti scendere in campo il 17 marzo,. Una situazione evitata dopo l'eliminazione dalla Champions dei bianconeri che ha reso meno ingolfato il loro calendario. Un rinvio che è parso arbitrario, e che rappresenta un "favore" per le due squadre, calendario alla mano.

Il Napoli infatti ha così eliminato una partita che sarebbe arrivata in una settimana di fuoco, iniziata con la sfida in casa del Milan, e che si chiuderà con la trasferta contro la Roma (che invece giovedì se la vedrà in Europa League contro lo Shakhtar). La Juventus invece potrà rifiatare, con una settimana tra la sfida di Cagliari e quella con il Benevento, recuperando energie dopo i tanti impegni ravvicinati. Una situazione che inevitabilmente incide sulla corsa Champions, mai così viva per il coinvolgimento di tante squadre in pochi punti, in uno scenario in cui anche un solo punto potrebbe fare la differenza per una classifica che al momento resta incompleta proprio a causa del pasticcio Juve-Napoli.

La prospettiva di una corsa all'Europa "condizionata", e di un vero e proprio caos, è quello a cui ha fatto riferimento l'amministratore delegato della Roma Guido Fienga. Quest'ultimo dopo il comunicato della Lega ha sottolineato come una regola così aleatoria (e una gestione definita "lacunosa") possa creare non pochi problemi: "La prassi vuole che in partite senza legami con le coppe europee basti l’accordo tra due squadre perché la Lega possa spostare una partita. Immaginatevi cosa potrebbe succedere se questa regola si applicasse fino a fine campionato. Noi spingiamo affinché non ci siano più episodi con comportamenti così parziali e soggettivi all’interno di una Lega che ha enormi lacune di gestione".