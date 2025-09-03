Cos’è accaduto al Milan nel mancato scambio Gimenez-Dovbyk: “Confusione totale, Santi mai coinvolto”

Christian Gimenez, papà del bomber del Milan ha svelato il dietro le quinte del mancato scambio con Dovbyk alla Roma: “La possibilità c’è stata ma anche confusione. Tare lo vendeva mentre era titolare in campo. Poi le varie parti della società si sono confrontate ed è rimasto”.

Le ultime giornate dell'appena concluso mercato estivo di Serie A hanno vissuto in gran parte sul "tormentone" attorno allo scambio di bomber Santiago Gimenez e Artem Dovnyk sull'asse Milan-Roma. Poi sfumano in un nulla di fatto, malgrado nel club rossonero si spingesse fortemente nel cedere il messicano arrivato solo a gennaio. "Totale confusione, era titolare ma Tare ha dichiarato di volerlo vendere. Non si capiva nulla, ma Santi non è mai stato né contattato né coinvolto".

Lo scambio Gimenez-Dovbyk nel finale di mercato: "La possibilità c'è stata davvero"

Indiscrezioni, dietro le quinte, aneddoti che andrebbero a confermare il complicato calciomercato estivo di un Milan dove al suo interno veleggiano correnti di pensiero differenti, che sarebbero entrate in contrasto anche sulla discussione della prima punta da consegnare a Max Allegri. Tutto evidenziato, a bocce ferme, da uno dei diretti interessati nella vicenda che ha tenuto col fiato sospeso i tifosi di Milan e Roma: il padre del giocatore, Christian Gimenez non è stato per nulla tenero nei confronti della dirigenza rossonera: "Ad un certo punto non abbiamo capito…" rivela a ClaroSports. "La possibilità dello scambio c'è stata davvero ma la verità è che non si capiva più nulla".

La confusione al Milan: "Sentendo Tare a Lecce non si capiva cosa stesse accadendo"

A mettere tutto in cortocircuito le dichiarazioni di Tare nel pre gara di Lecce-Milan: il ds rossonero, ai microfoni DAZN era stato chiaro sul futuro di Gimenez. "Lo abbiamo offerto alla Roma, per lo scambio con Dovbyk: ora decide il club giallorosso". Nel frattempo, Allegri aveva schierato titolare nell'attacco del Milan, il messicano – dopo averne tessuto le lodi in diversi frangenti in conferenza stampa. Tutto sottosopra, con i fatti che smentivano le parole e viceversa: "Molto strano che un ds faccia quel tipo di dichiarazioni ufficiali" ha sottolineato Gimenez senior. "Sentendo le parole del ds a Lecce è stato difficile, perché non abbiamo avuto il tempo di capire cosa stesse realmente accadendo".

Gimenez resta al Milan: "Dopo le voci Tare, Furlani e Ibra si sono confrontati"

Poi, il nulla di fatto che confermava la linea della Roma e di Massara – a sua volta intervenuto dicendo che non c'era in atto alcunché tra i club per le punte. Con la ricostruzione del papà del giocatore che avvalora ulteriormente la tesi della confusione interna al Milan: "Abbiamo sentito molte voci, e alla fine le varie parti della società si sono confrontate: Tare, Furlani e Ibra. Alla fine hanno deciso che sarebbe restato. Ora dipende da lui" conclude Gimenez serio. "Il Milan chiede tanto, quello che è successo lo deve toccare nell'orgoglio: tiri fuori la bestia che è in lui".