Tare scuote il mercato del Milan: “Si allo scambio Gimenez-Dovbyk”. Poi annuncia un nuovo difensore

Poco prima di Lecce-Milan, il ds rossonero Igli Tare ha chiarito le strategie di mercato per gli ultimi giorni. “Arriverà sicuramente un difensore centrale. Dovbyk? Sì, può arrivare solo con uno scambio con Gimenez. Non giochiamo le Coppe e non ci serve un uomo in più”

Igli Tare ha scosso il mercato del Milan nei giorni finali di trattative che vedono il gong fissato lunedì 1 settembre. Manca tempo ma le idee, il ds rossonero sembra averle più che chiare e le ribadisce poco prima della trasferta della squadra a Lecce. La strategia c'è, per quegli uomini chiave che mancano ad Allegri e che il tecnico ha chiesto: una punta di ruolo, d'area di rigore e un difensore centrale. I tifosi possono dormire sonni tranquilli: "In difesa arriverà un centrale, stiamo valutando cosa ci propone il mercato. Se la Roma vuole, si può chiudere lo scambio Dovbyk-Gimenez".

Tare torna a fare chiarezza sul mercato del Milan

Le mosse ufficiali fin qui concluse dal Milan sul mercato hanno lasciato più di una perplessità su chi in società abbia l'ultima parola, visti i cortocircuiti evidenti culminati sui mancati acquisti prima di Boniface e poi di Harder. O l'idea Vlahovic che oramai è tramontata dopo settimane di voci insistenti sull'arrivo del serbo. Fino all'acquisto di Nkunku, profilo interessante ma non quello richiesto da Allegri in attacco, dove pretende un numero 9 di ruolo. Ciò che il francese non è e che manca al momento alla squadra.

Tare su Nkunku e Dovbyk: "Con l'infortunio di Leao avevamo una carenza. Dovbyk-Gimenez si può fare"

Igli Tare ha tolto ogni velo a pochi istanti della trasferta di Lecce, sulle scelte nell'immediato futuro del Milan. Iniziando proprio dal centravanti: "Nkunku? È sempre stato nei nostri radar e quando ci siamo accorti di una mancanza dal punto di vista della velocità, dopo l'infortunio di Leao, abbiamo approfittato della situazione col Chelsea". Spiegazione che cancella l'equivoco: al Milan manca sempre una prima punta di ruolo. "A livello numerico ci serve un altro giocatore, una pedina in più. Ci interessa Dovbyk? Sì, stiamo valutando uno scambio con la Roma, con la contropartita di Gimenez e vediamo se sarà possibile". Uno scambio necessario, per non appesantire la rosa di Allegri: "Giocando una partita a settimana dobbiamo avere una rosa giusta: l'affare si farà solo nel caso di uno scambio, altrimenti rimarremo così come siamo".

Tare annuncia un nuovo difensore centrale: "Arriverà". I candidati

Chiare anche le idee in difesa dove i due gol presi dal Milan con la Cremonese hanno evidenziato la coperta corta davanti a Maignan dove manca un centrale di peso, marcatore, d'esperienza e carismatico che guidi il reparto. Anche in questo caso Tare non si nasconde: "Sicuramente prenderemo un altro difensore centrale. Stiamo cercando di trovare la scelta migliore in questi ultimi tre giorni di mercato". Nomi? Tare non ne fa ma i rumors portano a Laporte, francese in uscita dall'Al Nassr, Lucumì prezzo pregiato del Bologna e Joel Ordóñez del Bruges che i rossoneri seguirono già qualche sessione fa.