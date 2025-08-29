Il Milan vince a Lecce: Loftus-Cheek e Pulisic spezzano l’incantesimo dopo due reti annullate dal VAR

Il Milan sbroglia con difficoltà la matassa di Lecce grazie ad un colpo di testa di Loftus-Cheek e il raddoppio di Pulisic nel finale. Il VAR in precedenza aveva annullato altre due reti, per una gara che appariva stregata.

Il Milan soffre, si arrabbia ma alla fine vince. A Lecce arrivano i primi tre punti della gestione Allegri, in una trasferta più che complicata e che per un'ora è apparsa stregata. I rossoneri sono andati a segno per ben due volte, una prima con Gabbia su assist di Modric, una seconda con Gimenez grazie ad una intuizione di Saelemaekers. In entrambi i casi il VAR ha cancellato tutto, gettando nello sconforto Allegri e giocatori. Alla fine, però, le resistenze del Lecce sono crollate su una punizione perfetta di Luka Modric, migliore in campo: Loftus-Cheek per l'1-0, prima del tapìn finale di Pulisic che mette il match in ghiaccio. Con buona pace del VAR.

Parte bene e forte il Milan a Lecce e quasi subito la partita si sblocca: Modric disegna la palombella perfetta per la testa di Gabbia che in area di rigore segna il gol del vantaggio rossonero che spacca in due il match. Ma solo per qualche istante perché la festa milanista viene soffocata dal VAR: Marinelli viene richiamato al monitor per una spinta del difensore di Allegri che si libera fallosamente di un avversario scaraventandolo a terra. Il verdetto non può essere altrimenti: gol annullato per la spinta del giocatore a inizio azione.

La scossa non sveglia però i padroni di casa che restano in apnea sul forcing degli uomini di Allegri, a volte feroce ma quasi sempre inefficace in area dei salentini con il Milan che ci prova e ci crede ma non riesce mai a diventare davvero pericoloso, consentendo ai giallorossi di difendersi con ordine e ripartire con tutta la tranquillità del caso per abbassare i ritmi. L'occasione d'oro arriva quando Gimenez scatta regolarmente sulla linea dell'offside, si invola verso Falcone ma al momento del diagonale sbaglia tutto: non trova nemmeno lo specchio della porta, calciando lontanissimo.

Di Francesco a inizio ripresa cambia in attacco, togliendo un Camarda visibilmente spento e in difficoltà per il neo acquisto Stulic. La gara però non decolla con il Lecce che continua a tessere la sua tela per frenare il ritmo e addormentare un match in cui il Milan non trova mai la chiave per scardinare la difesa salentina. Gli unici tentativi concreti arrivano dai calci da fermo ma anche in questo caso, Falcone non ha problemi nel gestire i tiri che arrivano in porta. Fino al lampo che arriva improvviso quando Santi Gimenez imbeccato da Saelemaekers segna il momentaneo vantaggio. Ancora annullato dal VAR, questa volta per fuorigioco.

L'inerzia però è tutta rossonera e al terzo tentativo arriva la rete che il VAR non può annullare, quando Loftus-Cheek rompe l'incantesimo e porta realmente in vantaggio il Milan al 20′ della ripresa su calcio di punizione del migliore in campo, Luka Modric. Con il Milan che alla fine gestisce una reazione che non c'è, prendendosi tre punti che sanno di ossigeno puro alla vigilia di una pausa che cade alla perfezione per far arrivare dal mercato nuove forze, riordinare idee e ripartite con un altro passo. Nel finale, ci pensa Pulisic a mettere in ghiaccio il successo esterno, per il 2-0 finale al 90′.