Cosa succede con Barcellona-Inter di Champions dopo il blackout totale che ha colpito la Spagna La semifinale di andata di Champions League tra Barcellona e Inter si gioca mercoledì sera alle 21:00 e per allora tutto dovrebbe essere ritornato alla normalità. Il blackout senza precedenti che coinvolto la Penisola iberica e che ha messo in ginocchio le principali città, dovrebbe essere risolto entro la giornata di martedì 29, in tempo perché le squadre si possano allenare regolarmente, i tifosi possano arrivare e soprattutto si disputi la partita.

A cura di Alessio Pediglieri

Un'interruzione di corrente senza precedenti ha lasciato senza elettricità milioni di persone in Spagna, in Portogallo, in Andorra e nel sud della Francia dalle 12:30 di lunedì 28 aprile 2025, scatenando il caos. Panico e confusione che ha colpito le principali città della penisola iberica tra cui ​​Madrid, Lisbona e Barcellona, dove sono stati segnalati numerosi incidenti a causa dell'interruzione improvvisa di corrente. Anche il mondo dello sport è finito sottosopra per una situazione allarmante che rischia di coinvolgere il calcio direttamente, in vista dell'impegno di Champions League in programma mercoledì sera tra Barcellona e Inter, per la semifinale di andata. Ad oggi nessuno può garantire alcunché sul regolare svolgimento del match, ma dalla Spagna arrivano rassicurazioni che la normalità dovrebbe essere ripristinata tra le prossime 6 e le 10 ore, quindi entro la mattinata di martedì.

Blackout totale: cosa succede a Barcellona-Inter, semifinale di Champions?

L'ansia attorno al match di Champions League è salita di pari passo con le sempre più inquietanti notizie che sono giunte nelle prime ore di lunedì 28 aprile dalla Spagna. L'attenzione degli appassionati si è rivolta soprattutto a Barcellona, la città che ospiterà l'andata di semifinale tra gli azulgrana di Flick e i nerazzurri di Inzaghi: si svolgerà regolarmente? Ci sono state ripercussioni sugli allenamenti dei catalani? Voli e servizi saranno regolari, in tempo, sia per l'Inter che arriverà nelle prossime ore e per i tifosi che hanno già prenotato i voli?

Nessuno al momento ha la certezza che tutto venga ripristinato al 100% e in tempo, né si possono dare garanzie per un blackout senza precedenti. A Barcellona, nella fattispecie, sono stati segnalati numerosi incidenti dovuti all'interruzione improvvisa e massiccia della corrente elettrica, con diverse persone rimaste intrappolate in un tunnel della metro dove sono rimaste quasi un'ora in condizioni difficili, prima di essere evacuati. Molti esercizi commerciali hanno dovuto chiudere, la rete ferroviaria è stata completamente bloccata e le principali stazioni sono state evacuate, così come ci sono state ripercussioni anche sugli scali aerei.

Ripristino della normalità entro martedì, semifinale non a rischio

In tutto questo, però, non si è registrato alcun contrattempo sulla tabella di marcia del Barcellona di Flick in vista della gara con l'Inter: i catalani si sono allenati regolarmente al centro sportivo azulgrana grazie ai generatori d'emergenza che hanno permesso che ogni attività proseguisse in modo regola re e senza intoppi. Lo stesso accadrà anche nelle prossime ore, mentre il servizio nazionale per l'energia elettrica ha confermato che il ripristino inizierà nelle zone settentrionali e poi a catena verso sud, coinvolgendo anche la Catalogna. In tempo sia per l'arrivo dell'Inter e dei suoi tifosi che hanno già prenotato voli e alberghi, sia soprattutto per il match di mercoledì alle 21:00.

Ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti di martedì 29 aprile 2025

Ore 11:00 – Allenamento Barcellona | Ciutat Esportiva Joan Gamper, Sant Joan Despí.

Ore 13:00 – Conferenza Stampa ufficiale Barcellona | Ciutat Esportiva Joan Gamper, Sant Joan Despí.

Ore 12:00 – Allenamento FC Internazionale Milano | BPER Training Centre, Appiano Gentile

Ore 19:15 – Conferenza Stampa ufficiale FC Internazionale Milano | Estadi Olímpic Lluís Companys, Barcellona.

Blackout in Spagna: rinviata la giornata di lunedì del Masters Madrid

Dopo l'interruzione generale e totale di energia elettrica in gran parte della Spagna, è stata sospesa l'intera giornata del torneo di tennis Madrid Open. L'ATP Tour ha comunicato che erano in corso due partite di singolare e una di doppio quando, alle 12:34 ora locale, si è verificata un'interruzione di corrente: "Il salto di corrente impedisce l'uso di sistemi elettronici di chiamata delle linee e ha anche lasciato una spider cam sospesa sopra il campo all'interno dello stadio Manolo Santana", ha aggiunto ancora l'ATP.