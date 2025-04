Maxi Blackout in Spagna e Portogallo: fermi treni, aerei e metro, semafori in tilt, cosa sta succedendo La corrente elettrica è saltata improvvisamente intorno alle 12.30 in varie zone della Penisola iberica. Bloccati aerei, treni ed evacuate le metro. In tilt semafori e circolazione ma anche comunicazioni telefoniche e internet. Il governo spagnolo ha convocato una riunione di emergenza raccomandando di non guidare e non mettersi in viaggio fino a ripristino dell’elettricità. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

Un massiccio Blackout elettrico sta interessando in queste ore Spagna e Portogallo dove si sono fermati trasporti pubblici come aeri, treni e metro e anche le comunicazioni, con gravi disagi per la popolazione. La corrente elettrica è saltata improvvisamente intorno alle 12.30 in varie zone della Penisola iberica interessando man mano zone sempre più ampie. Segnalazioni sono arrivate da Madrid, Murcia, Galizia, Alicante, Saragozza, Ávila, Segovia e da alcune città del Portogallo. Sono state segnalate isolate interruzioni della corrente anche in alcune parti della Francia e ad Andorra.

Il diffuso blackout in Spagna e Portogallo ha fatto bloccare gli aeroporti e le reti di trasporto ferroviarie compresa l’alta velocità. Al buio anche fabbriche e centri commerciali mentre gli ospedali funzionano tramite generatori. Secondo diverse segnalazioni, anche i semafori sarebbero stati interessati dal blackout e avrebbero smesso di funzionare, causando disagi alla circolazione e anche qualche inevitabile incidente.

Il gestore dell’infrastruttura elettrica spagnola, Red Eléctrica de España ha attivato piani per ripristinare la fornitura di energia elettrica in collaborazione con le aziende del settore. Secondo quanto riferito, le cause sono in fase di analisi e tutte le risorse sono destinate alla risoluzione del problema.

“Sono stati attivati, in collaborazione con le aziende del settore, i piani per il ripristino della fornitura elettrica a seguito del blackout verificatosi nel sistema peninsulare. Si stanno analizzando le cause e si stanno dedicando tutte le risorse alla loro risoluzione. Continueremo a informarvi” ha comunicato l’azienda che alle 13.30 ha poi aggiunto: "Stiamo iniziando a recuperare energia nel nord e nel sud della penisola, il che è fondamentale per soddisfare gradualmente la richeista di fornitura di elettricità. Si tratta di un processo che comporta la progressiva energizzazione della rete di trasmissione man mano che vengono collegati altri punti. Continuiamo a lavorare per ripristinare l'approvvigionamento". Anche il National Cybersecurity Institute (INCIBE) sta indagando per capire se l'interruzione sia stata causata da un attacco informatico.

Il governo spagnolo ha convocato una riunione di emergenza a causa dell'interruzione di corrente elettrica che ha interessato tutto il paese. Intanto le autorità raccomandano di non guidare fino a ripristino elettricità. Ai cittadini è chiesto di non mettersi alla guida fino a quando non verrà risolto il massiccio blackout che ha colpito tutto il Paese e l'elettricità verrà ripristinata. I semafori e le telecamere infatti sono fuori uso. Lo riporta l'emittente Rtve.

Anche i consigli comunali, gli enti governativi e le banche hanno convocato riunioni di emergenza. A Madrid è stato attivato il Piano di Emergenza Municipale mentre secondo il presidente della giunta dell'Andalusia "probabilmente si tratta di un attacco informatico".

Secondo quanto riportato sui social network da diversi residenti di Madrid, e poi dallo stesso gestore, la metropolitana della capitale Madrid ha evacuato l'intera rete che si è boccata anch'essa colpita dal blackout. "A Madrid, il servizio della metropolitana è interrotto per "cause esterne" a causa di un'interruzione di corrente" social network X. A partire dalle 12:30 sono stati colpiti anche i servizi Internet e di telefonia mobile di alcune compagnie di telecomunicazioni.

Il blackout che ha interessato Spagna e Portogallo ha colpito anche i cittadini del principato di Andorra e di alcune regioni della Francia al confine con la penisola iberica. Tra le città colpite, come riporta l'Independant, c'è quella di Perpignan che si trova nel sud della Francia.

Situazione difficile anche in Portogallo dove il governoha ipotizzato la possibilità di un attacco informatico. Il ministro portoghese per la Coesione territoriale infati ha detto che non si esclude che il black-out energetico che ha colpito il Portogallo potrebbe essere dovuto a un attacco informatico, aggiungendo che il disagio colpisce anche Spagna, Francia e Germania. "C'è questa possibilità, ma non è stata confermata", ha detto Manuel Castro Almeida ai microfoni della tv di Stato portoghese. Migliaia di passeggeri stanno vivendo una situazione di grande confusione all'aeroporto di Lisbona. Red Eléctrica Nacional, la società che gestisce la distribuzione eletrica, ha confermato che si tratta di un'interruzione diffusa in tutto il Paese e sta cercando di determinarne la causa.