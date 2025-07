Europa nella morsa del caldo infernale, allerta rossa a Parigi: chiude la Torre Eiffel

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Europa nella morsa del caldo infernale: non solo in Italia l'ondata di calore degli ultimi giorni ha messo in ginocchio le grandi città da Nord a Sud con temperature che hanno superato i 38 gradi centigradi, ma anche nel resto del Vecchio Continente la situazione è in peggioramento. Nella giornata di mercoledì è previsto il picco di caldo, poi gradualmente la situazione dovrebbe tornare sulle medie stagionali.

A Parigi chiudono scuole e Torre Eiffel

Come succede in Francia, dove l'allerta rossa per il caldo è stata diramata in 16 regioni: Val-d'Oise, Yvelines, Paris, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne, Essonne, Aude, Yonne, Loiret, Loir-et-Cher, Cher, Indre-et-Loire, Indre e Vienne. Addirittura, nella Capitale, è stata chiusa la Torre Eiffel almeno fino a domani per le alte temperature. "A causa delle temperature estreme previste nel pomeriggio e in serata, la Torre Eiffel chiuderà eccezionalmente alle 16. Ultimo ingresso alle 14:30", comunica il monumento simbolo di Parigi sul suo sito. "I visitatori con biglietti per una visita dopo le 13 sono pregati di controllare la propria casella di posta elettronica. La visita sarà rimborsata automaticamente. Si invitano i visitatori senza biglietto a rimandare la visita a dopo giovedì", si legge.

Sempre in vista del picco di caldo, l'operatore di trasporto pubblico RATP distribuirà circa 30mila bottiglie d'acqua ai passeggeri di Parigi nelle prossime ore. "Riteniamo sia importante per le persone nella regione dell'Île-de-France che sono in viaggio", ha dichiarato Isabelle Ruault, responsabile dell'area clienti per la metropolitana RER, all'emittente televisiva francese BFMTV. Non solo. Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato che oggi circa 1.350 scuole pubbliche rimarranno chiuse, parzialmente o totalmente, sempre a causa dell'ondata di caldo.

Nel Regno Unito temperature record fino a 36 gradi

Non solo Francia. Anche il Regno Unito è alle prese con l'ondata di caldo record. L'Agenzia per la Sicurezza Sanitaria del Regno Unito (UKHSA) ha prorogato l'allerta sanitaria per il caldo di colore giallo fino alle 9 di domani mattina per Yorkshire e Humber, East Midlands, West Midlands, East of England, Londra, Sud-Est e Sud-Ovest. Tuttavia, sempre entro mercoledì, l'ondata di calore sarà terminata in tutto il Paese, con temperature che scenderanno fino a circa 25 °C, livelli più nella media per l'inizio di luglio.

In Portogallo e Spagna 46°C: battuto record di giugno

Nel fine settimana, in Portogallo e Spagna sono stati battuti i record nazionali di giugno, con temperature rispettivamente di 46,6 °C e 46 °C. Soprattutto nella regione dell'Andalusia si continueranno a registrare oltre i 40 gradi anche nei prossimi giorni. L'ondata eccezionale di caldo ha avuto effetti tragici a Barcellona, dove è stata avviata un'indagine sulla morte di una dipendente dei servizi di pulizia comunali, di 51 anni, avvenuta sabato dopo aver ultimato il suo turno di lavoro. In Portogallo le autorità hanno emesso un’allerta rossa per 7 dei 18 distretti, dato che le temperature potrebbero raggiungere i 43 gradi.