Blackout a Madrid, Arnaldi-Dzumhur si gioca senza corrente: solo i presenti sanno cosa è successo Black-out elettrico a Madrid con due partite di fatto isolate dal resto del mondo. Alla fine al “buio” Arnaldi è riuscito a superare Dzumhur in due set. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

La settimana del torneo di Madrid non inizia bene. Curioso problema tecnico nella mattinata di lunedì sui campi in terra rossa dell'impianto spagnolo che per più di mezz'ora è rimasto senza luce. Un black-out ha di fatto isolato le due partite in programma nel tabellone maschile, ovvero Dimitrov-Fearnley e Arnaldi-Dzumhur. Un disagio di non poco conto per i telespettatori e gli addetti ai lavori, che non hanno potuto più seguire l'andamento del match. Un guaio anche per i tennisti che non hanno potuto sfruttare il falco. Un problema che a quanto pare ha coinvolto non solo la Capitale ma anche diverse zone della Spagna e del Portogallo.

Black-out a Madrid durante Arnaldi-Dzumhur

E così nel corso del secondo parziale della partita, tra l'altro in un momento delicato con il bosniaco in recupero, un guasto elettrico ha creato problemi a tutti. Il giudice di sedia Lahyani è stato costretto a fermare momentaneamente le ostilità per avvisare giocatori e spettatori dell'assenza di corrente. La diretta TV è di fatto saltata, con le inquadrature impossibili e i telecronisti costretti a salti mortali per raccontare quello che accadeva, basandosi soprattutto sui "rumori" del campo.

Disagio per i giocatori e per gli spettatori del torneo di Madrid

Con il black-out si è di fatto giocato, in condizioni vintage: l'arbitro ha dovuto segnare tutto su carta e penna, e sia Arnaldi che Dzumhur non hanno potuto fare i conti sulla tecnologia. E per uno scherzo del destino, ecco un punto contestato con l'arbitro costretto agli straordinari. La situazione di disagio è durata a lungo, con problemi anche nella trasmissione del risultato. Infatti è diventato impossibile seguire i due confronti anche su internet, visto che non sono arrivati aggiornamenti. Fortunatamente per Arnaldi, comunque nonostante il "buio" è riuscito a portare il successo a casa, battendo in due set il bosniaco. La speranza di tutti è che il problema resti solo un brutto ricordo.