Cosa succede a Lavezzi, è tornato in Argentina sedato: "Ha bisogno di aiuto e cure di ogni tipo" Lavezzi è rientrato in patria dopo il ricovero ospedaliero in Uruguay per l'incidente capitato durante una festa privata. Ha riportato una frattura alla clavicola e non una ferita da arma da taglio: a scopo precauzionale, i medici hanno raccomandato fosse sedato per affrontare il trasferimento in volo. In Argentina emergono dettagli preoccupanti sulla vita del Pocho.

Lavezzi trasportato sull'aereo che lo ha condotto in Argentina dopo il ricovero in Uruguay (fonte: @FarandulaShow)

Ezequiel Lavezzi è rientrato in Argentina. Ha lasciato l'ospedale di Punta del Este, in Uruguay, dov'era stato ricoverato per una frattura della clavicola e lesioni riportate in seguito a un incidente subito durante una festa. Si è trattato di una caduta, secondo la versione ufficiale dei fatti che ha ridimensionato e smentito l'ipotesi iniziale di accoltellamento all'addome. Ma la ricostruzione, nonostante i dettagli frammentari emersi in queste ore, lascia presupporre che il fattore scatenante sia stato altro in una serata di eccessi che avrebbe coinvolto anche altri partecipanti a quel party.

Diego Lavezzi, fratello del Pocho, sarà ascoltato dagli inquirenti che hanno avviato un'indagine per chiarire cosa è realmente accaduto nel corso di quell'evento mondano travolto dal caos e dalla concitazione di un presunta baruffa, a causa dei quali sarebbero state allertate sia le forze dell'ordine sia un'ambulanza.

Dietro consenso della famiglia, l'ex calciatore è stato trasferito a Rosario perché prosegue il percorso terapico e di guarigione accanto alla madre e vicino a suo figlio. La parte dolente è stata immobilizzata e Lavezzi messo in condizione di tornare a casa. Il viaggio di ritorno non è stato così agevole: ha avuto uno scompenso, un leggero malore prima della partenza e, su suggerimento dei medici, è stato sedato per affrontare il trasferimento in aereo.

Il Pocho, oggi 38enne, non è in pericolo di vita: è quanto trapela dalle ultime news sul suo stato di salute e trova fondamento nel bollettino sanitario che smentisce le prime voci secondo cui l'ex di San Lorenzo, Napoli e Psg sarebbe ferito con un fendente. Un dettaglio che non ha riscontro nel rapporto della polizia, né nelle dichiarazioni dei dottori né nella certificazione clinica, dove viene anche specificato come le conseguenze del trauma non siano tali da richiedere un intervento chirurgico.

La vicenda nella quale è rimasto coinvolto Lavezzi ha destato scalpore e altrettanta curiosità in Argentina. Yanina Latorre, durante il programma LAM su America Tv, ha provato a tracciare il mosaico di una storia ancora nebulosa, esplosa intorno alle 5 del mattino durante i festeggiamenti ai quali il Pocho ha partecipato assieme al fratello e a una giovane donna con la quale avrebbe una relazione da diversi mesi (María Guadalupe Tauro).

"Una notte di alterchi e di vizi", così è stata descritta dal programma l'atmosfera che ha caratterizzato quel ricevimento privato. "Tra i presenti alla festa non ce n'era uno che fosse in grado di mettere insieme due parole di seguito per spiegare l'accaduto", ha aggiunto il cronista riferendo che tutti i presenti sono stati interrogati dagli agenti e poi rilasciati. Compreso il Pocho aiutato dal fratello e costretto a ricorrere anche a cure mediche.

Quanto successo a Punta del Este sarebbe solo la punta dell'iceberg della situazione che sta vivendo Lavezzi. Viene raccontata come "complicata" a causa di un rovescio finanziario, di cui sarebbe stato vittima per aver subito una truffa milionaria, e di uno stile di vita pericoloso, tra abusi ed eccessi nei quali sarebbe stato risucchiato suo malgrado.

"La verità – ha spiegato Latorre – è che il Pocho da un po' non si diverte più, ha iniziato frequentare strani personaggi, a uscire molto la sera. Non si diverte più, ha bisogno di aiuto e di cure mediche di ogni tipo. E mercoledì sera alla festa ha perso il controllo ma non è stato accoltellato. Suo fratello ha cercato di aiutarlo e il trambusto provocato dalla sua reazione ha spaventato qualcuno dei presenti che ha avvertito la polizia".