Lavezzi "accoltellato dal fratello", ma la famiglia smentisce: il Pocho è ricoverato in ospedale L'ex attaccante del Napoli potrebbe essere stato accoltellato dal fratello durante una lite familiare. Il Pocho è ricoverato in ospedale ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Lavezzi avrebbe riportato anche una frattura alla scapola.

A cura di Alessio Morra

L'ex calciatore di Napoli e PSG Ezequiel Lavezzi è finito in ospedale in Uruguay. L'argentino secondo la stampa locale sembra sia stato vittima di un'aggressione con tanto di accoltellamento da parte del fratello, e ora è ricoverato al Sanatorio Cantegril di Punta del Este. La versione della polizia conferma l'aggressione ma però non coincide con quella fornita dai familiari che hanno parlato di incidente domestico. Il Pocho sarebbe arrivato in ospedale la notte scorsa con una ferita da taglio e la frattura della scapola, anche se la polizia ha parlato solo della seconda.

Ezequiel Lavezzi, ex calciatore argentino, classe 1985, è finito dunque in ospedale. Il calciatore attualmente è ricoverato a Punta del Este, nota e rinomata località di villeggiatura uruguaiana. Le sue condizioni non dovrebbero gravi, anche se si attende il bollettino medico per avere notizie ufficiali. Ma il ‘Clarin' rassicura tutti. C'è invece grande mistero su quanto accaduto. Secondo le forze dell'ordine tutto sarebbe scoppiato nelle prime ore di martedì nella casa del Pocho a José Ignacio, con l'organizzazione di una festa finita male a causa di una discussione in famiglia. L'ex azzurro avrebbe riportato una ferita dopo una colluttazione con il fratello secondo quanto aggiunto dai tabloid sudamericani.

Secondo fonti familiari invece, l'ex calciatore sarebbe scivolato da una scala mentre cercava di cambiare una lampadina in casa. Nella caduta, la sua spalla ha urtato un mobile, provocandone una frattura e anche un taglio. Nessuna coltellata dunque per i parenti. Insomma, mentre la polizia fa le sue indagini si prova a capire cosa è realmente successo. L'unica certezza al momento è che un'auto della polizia è arrivata ad Arenas de José Ignacio, dove abita Pocho, chiamata attraverso il numero di emergenza. Qui gli agenti trovato Lavezzi ferito, con "una frattura alla scapola". L'ex calciatore era con la compagna e parte della sua famiglia, ed è stato trasportato a Cantegril.

Questo il referto della polizia che non parla di ferita da taglio, ma fa riferimento solo al problema alla scapola: "Il 20 dicembre alle 05:00 un veicolo della polizia è arrivata ad Arenas de José Ignacio, Giurisdizione Sezionale dove hanno chiesto sostegno all'Emergenza. Quando è arrivato il cellulare, c'era la VITTIMA Ezequiel IVAN LAVEZZI, ferito ed era in cura dal dottor Agustini, che gli ha diagnosticato una frattura della scapola e lo ha trasferito al Sanatorio Cantegril. Non si sa come sia avvenuto l'incidente, era ad una festa".

Lavezzi ha lasciato il calcio da qualche anno ed è ricordato per un'eccellente carriera. A ventidue anni, e cioè nel 2007, è sbarcato in Italia, dove ha vestito per cinque lunghe stagioni la maglia del Napoli. Lì è diventato ben presto un idolo della tifoseria, ha vinto una Coppa Italia e disputato annate di rilievo quando c'era Mazzarri in panchina. Poi è passato al PSG dove ha ampliato la sua bacheca (oltre al portafoglio), prima di accettare una ricca offerta cinese. Con l'Argentina ha vinto l'oro olimpico e ha disputato i Mondiali 2014 (che l'Argentina perse in finale). Inoltre ha perso due finali di Copa America.