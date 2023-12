La verità su Lavezzi, nessuna coltellata: “È caduto ad una festa, ha una frattura alla clavicola” Il mistero delle cause del ricovero d’urgenza di Ezequiel Lavezzi sarebbe stato risolto dalle parole di uno dei medici che lo ha curato: “E’ qui per il trauma alla spalla, le altre ferite sono superficiali”. Escluso dunque l’accoltellamento a seguito di una lite familiare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Le condizioni di Ezequiel Lavezzi, ricoverato d'urgenza in ospedale dopo una chiamata al numero di emergenza da parte dei familiari, sono state chiarite. Portato in una clinica a Punta del Este, le prime notizie raccontavano di una frattura alla clavicola e ferite da taglio, probabilmente attraverso un coltello. Da lì, una serie di supposizioni e ricostruzioni contrapposte che hanno alimentato il sospetto e il mistero sull'accaduto. Con la famiglia che ha spiegato come il tutto sia stato causato a seguito di un banale incidente domestico , mentre fonti della polizia davano una versione completamente opposta.

Di fronte alla notizia del Pocho ricoverato d'urgenza, la famiglia dell'ex calciatore argentino si è subito prodigata a spiegare cosa fosse successo: Lavezzi sarebbe banalmente scivolato da una scala mentre cercava di cambiare una lampadina in casa sua. Cadendo, la sua spalla ha urtato un mobile, provocando la frattura alla clavicola e i vari tagli. Ma qualcosa non ha convinto del tutto perché le notizie date dai familiari non combaciavano perfettamente da fonti vicine alle forze dell'ordine.

Lavezzi è stato trasportato in ospedale su un'auto della polizia, insieme alla sua compagna. Ma cosa ci faceva una pattuglia a casa del Pocho? E in quali reali condizioni si trovava l'argentino? Detto delle dichiarazioni rilasciate dai parenti, secondo quanto riferito secondo le forze dell'ordine, intorno alle 5 del mattino sarebbe stato chiamato un numero d'emergenza. Giunti sul posto, Lavezzi sarebbe stato curato da un medico a causa della frattura della clavicola e di alcune ferite da taglio ma con una differenza sostanziale: le contusioni e i tagli sarebbero stati il frutto di una discussione con un'altra delle persone presenti, tra cui il fratello.

Il verbale della polizia che riassume la ricostruzione sull'incidente che ha coinvolto Ezequiel Lavezzi

Ma a smentire la rissa familiare e l'accoltellamento è venuto in soccorso anche il referto medico dell'ospedale in cui il Pocho è rimasto sotto osservazione. María del Carmen Lorente, direttrice del l'ospedale di Cantergil, ha infatti fornito dettagli sul stato di salute di Lavezzi: "Posso confermare che è caduto, ha avuto un trauma e si è fratturato la clavicola, per questo è ricoverato qui. È stabile e gli esami sono già stati fatti: il traumatologo lo ha visto, per ora non c'è nessun intervento chirurgico in vista. Attualmente è immobilizzato e resterà sotto osservazione per alcune ore".

La dottoressa ha poi aggiunto altri particolari importanti: "L'ambulanza lo ha soccorso ma siccome era ad una festa, dove è caduto e si è fatto male, è stata chiamata anche la Polizia. Al momento non posso dire altro" senza fare alcun riferimento a ferite da taglio, coltellate o altro: "Quello che dico è il reale motivo per cui in questo momento è sotto osservazione. La frattura della clavicola. Il resto si tratta di ferite superficiali"