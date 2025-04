video suggerito

Cosa sta accadendo tra Real e Barcellona: lite sulla finale di Coppa, l’Atletico sbotta: “Insopportabili” Manca sempre meno alla finale di Copa del Rey 2025 che vedrà in campo Real Madrid e Barcellona. In un clima torrido, tra infinite polemiche arbitrali e una vigilia che ha relegato il match a semplice contorno in quella che appare sempre più una mera lotta di potere tra i due club. In cui è intervenuto a sorpresa anche l’Atletico. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

Oramai ci siamo, stasera alle 22 italiane va in scena l'atto finale della Copa del Rey 2025, una delle sfide più accese e polemiche della storia del calcio spagnolo con Real Madrid e Barcellona che se le sono date di santa ragione in una vigilia a dir poco infuocata. Oggetto del contendere le dichiarazioni arbitrali che hanno animato un clima oltremodo già surriscaldato da una stagione di confronti e affronti verbali e non solo tra i due club. Nella disputa si è infilato di traverso anche il classico terzo incomodo, l'Atletico Madrid, che non ha perso occasione di entrare in tackle facendo sentire la propria voce: "Basta ledere l'immagine del calcio spagnolo, insopportabili".

L'intervento dell'Atletico nella lite tra Real e Barcellona: difende il calcio spagnolo

Cosa c'entra l'Atletico Madrid con la finale di Copa del Rey tra Barcellona e Real? A dire il vero poco o nulla eppure il Colchoneros si sono sentiti in dovere di intervenire a poche ore dalla finale e mostrare il proprio pensiero di fronte a quanto sta accadendo in Spagna: "Quello che è successo è insopportabile. Smettete di rovinare l'immagine del calcio spagnolo", è il messaggio, che non lascia spazio a interpretazioni, pubblicato sui canali social del Club che ha rotto il silenzio di fronte alla disputa di queste ore.

Le parole dell'arbitro e la reazione del Real: annullati tutti gli appuntamenti formali

Ma cosa sta accadendo il Spagna di così grave che la semplice partita sta passando oramai in secondo piano? Una vera e propria questione di principio tra i due club più ricchi, potenti e vincenti: Real Madrid e Barcellona. Mai come in questa occasione, è deflagrata la disputa innescata dalle parole dell'arbitro della finale di Copa del Rey che ha denunciato pressioni e minacce personali dalla parte madridista. Un clima insopportabile che il Real Madrid ha colto nel peggiore dei modi con una clamorosa presa di posizione: ha disertato la conferenza stampa pre-gara e ha annunciato che non avrebbe svolto né l'allenamento previsto sul campo dove è in programma la partita né avrebbe partecipato alla cena ufficiale in programma.

La nota del Real Madrid: si onora la finale malgrado dichiarazioni inappropriate

A seguito del clamore suscitato dal caso, il Real Madrid si aspettava che la Federazione spagnola facesse un passo indietro, cambiando la terna arbitrale, ma la designazione è stata confermata. A quel punto è nato il dubbio addirittura che il Real non si presentasse in campo a Siviglia alle 22:00, voci di fronte alle quali la società è dovuta intervenire con un comunicato duro e preciso:

"Alla luce delle indiscrezioni emerse nelle ultime ore, il Real Madrid CF comunica che la nostra squadra non ha mai preso in considerazione l'idea di ritirarsi dalla finale.

Il nostro club comprende che le dichiarazioni infelici e inappropriate rilasciate dagli arbitri designati per questa partita, 24 ore prima della finale, non possono macchiare un evento sportivo di importanza mondiale che sarà seguito da centinaia di milioni di persone, e per rispetto di tutti i tifosi che hanno in programma di recarsi a Siviglia, e di tutti coloro che si trovano già nel capoluogo andaluso. Il Real Madrid" ha concluso la nota che ha fugato qualsiasi residuo dubbio, "ritiene che i valori del calcio debbano prevalere, nonostante l'ostilità e l'animosità manifestate ancora una volta oggi nei confronti del nostro club dagli arbitri designati per la finale".