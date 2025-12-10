Cosa significa la frase di Guardiola su Xabi Alonso: “Faccia pipì da solo”. Se l’è legata al dito

Questa sera il Manchester City di Pep Guardiola gioca al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid una partita fondamentale per restare nelle prime otto posizioni in classifica e conquistare l'accesso diretto agli ottavi di finale. È una gara particolare, il cui significato va ben oltre il risultato e il dato sportivo. E quella frase pronunciata sul momento che sta vivendo Xabi Alonso (a rischio esonero) è una sorta di manifesto. "Non ho consigli da dargli… posso solo dirgli: che faccia pipì da solo… e lui non la fa all'acqua di colonia, quindi andrà tutto bene".

Perché Guardiola ha parlato di "pipì all'acqua di colonia"

Guardiola ci ha scherzato su ma dietro quell'affermazione fatta alla vigilia dell'incontro si nasconde un significato particolare. Quando il tecnico catalano mette piede nella cattedrale dei blancos può accadere di tutto alla luce del passato da allenatore del Barcellona. È il "vecchio" nemico che fa capolino, il passato che non passa, fa strani giri e te lo ritrovi davanti. Ti presenta il conto: lo saldi oppure paghi pegno. E Pep, almeno a parole, s'è legato tutto al dito. Parole, illazioni, allusioni, sfottò che hanno fatto parte (e lo fanno ancora) del corredo accessorio della rivalità storica tra merengues e blaugrana.

Cosa voleva dire? Bisogna andare un po' indietro nel tempo per comprendere il senso della battuta/frecciatina. Di preciso, a quando Guardiola era alla guida dei catalani e veniva tacciato di arroganza da parte dei media madrileni. E quel "emetteva profumo" serviva a dare l'idea dell'atteggiamento da damerino, primo della classe che aveva in mano le chiavi del calcio. Ecco perché la sortita fatta in conferenza è qualcosa che aveva in serbo da tempo tanto da scandirla con fare sornione: "Avete visto? Vi ho dato anche un titolo…". Non aspettava altro.

Quanto pesa allenare squadra come Real Madrid e Manchester City

Quanto al match, alla suggestione di giocare al Bernabeu e al peso di portare addosso la maglia di club come il Real Madrid o il Manchester City, Guardiola non usa giri di parole né esempi metaforici. Va dritto al nocciolo della questione: "Barcellona e Real Madrid sono ambienti difficili da gestire, per la pressione e per tutto ciò che gira intorno al club, ma questo Xabi Alonso lo sa bene. Anche per noi l'anno scorso è stato complicato".

E aggiunge: "Se avessi fatto giocare il Real come l'anno scorso ho fatto giocare il City, mi avrebbero esonerato nel giro di sei mesi. Ma a Madrid, com in grandi club è sempre così: Se non vinci delle partite importanti è normale che ci siano queste voci".