Cosa manca per Raspadori alla Roma: quando può arrivare e le cifre dell’operazione

Giallorossi e Atletico Madrid hanno raggiunto l’accordo in base alla formula del prestito oneroso (circa 2 milioni di euro) con diritto di riscatto (fissato tra 18, 20 milioni circa) che può diventare obbligo al raggiungimento di certe condizioni.
A cura di Maurizio De Santis
Giacomo Raspadori alla Roma. È l'operazione di mercato che il tecnico dei giallorossi, Gasperini, attende quale rinforzo ideale per l'attacco considerata la duttilità dell'ex Napoli che può giocare seconda punta, "falso 9" o anche nella posizione a sostegno della punta. C'è l'accordo tra club su formula e cifre della trattativa manca la cosa fondamentale: il via libera da parte del calciatore che, dopo aver lasciato i campioni d'Italia nell'estate scorsa (cessione da 26 milioni di euro), credeva all'Atletico Madrid avrebbe trovato più spazio, sperando almeno di restare almeno fino al termine della stagione. I giallorossi hanno fatto sapere al calciatore che la transazione con gli spagnoli è definita, "Jack" ha chiesto 3, 4 giorni di tempo ancora prima di dare una risposta.

Formula e cifre dell'accordo tra Roma e Atletico Madrid per Raspadori

Roma e Atletico Madrid si sono già strette (metaforicamente) la mano a corredo dell'intesa che è stata raggiunta nelle ultime ore: l'affare si fa con la formula del prestito oneroso (circa 2 milioni di euro) con diritto di riscatto (fissato tra 18, 20 milioni circa) che può diventare obbligo al raggiungimento di certe condizioni (quali il numero di presenze o la qualificazione in Champions).

Cosa manca per formalizzare la trattativa

In buona sostanza manca il sì di Raspadori. Non appena avrà sciolto le riserve, inizierà il conto alla rovescia per l'arrivo nella Capitale e per il debutto in campionato. Intanto, l'Atletico Madrid gli ha fatto sapere che può partire ma il giocatore vuole meditare bene sul suo futuro e sulla migliore decisione da prendere per sé. Secondo gli ultimi aggiornamenti che rimbalzano dalla Spagna sembra voglia avere un ultimo colloquio con Simeone per capire se non fa più parte del progetto. Ironia della sorte, a distanza di pochi mesi, si trova nella stessa situazione che lo spinse a dire a Conte di volere lasciare il Napoli: a Madrid ha giocato appena 406 minuti in 14 presenze (2 gol e 3 assist), poco rispetto a quanto lui stesso auspicava considerata la stagione intensa dei colchoneros.

Nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti lo staff di "Jack" e la Roma, che ha fretta di chiudere anche perché la concorrenza non manca (Lazio e Galatasaray). La ‘dead line' è fissata: possibile non si vada oltre la partita di Liga contro la Real Sociedad (domenica 4 gennaio). Gasperini spera che il sì arrivi anche prima.

