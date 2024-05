video suggerito

Correa torna all’Inter dopo l’uscita dall’Europa del Marsiglia: non ha più l’obbligo di riscatto L’eliminazione dall’Europa League del Marsiglia influirà sul mercato dell’Inter: Correa tornerà a Milano, i francesi non hanno più l’obbligo di riscattarlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Joaquin Correa tornerà all'Inter alla fine di questa stagione: con l'uscita dall'Europa League il Marsiglia si è giocato tutte le possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League, condizione necessaria per far scattare l'obbligo di riscatto per il cartellino del giocatore argentino. Senza quello infatti i francesi avranno soltanto il diritto di acquistarlo a titolo definitivo, un'ipotesi molto remota visto il suo rendimento in Ligue 1 nell'ultimo campionato.

L'ex nerazzurro si è trasferito in Francia la scorsa estate, con la speranza di poter trovare più spazio e inserirsi in un contesto dove poter tornare a essere titolare. L'avventura a Milano non è stata particolarmente esaltante per lui, nonostante fosse uno dei pupilli di Simone Inzaghi già dai tempi della Lazio, e Marotta sperava che il Marsiglia potesse aiutare la società acquistando il giocatore. Ora è tempo di programmare la prossima stagione per i Campioni d'Italia che dovranno fare i conti anche con il suo rientro.

Correa infatti si è trasferito in Ligue 1 con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a 13 milioni di euro oltre ai 2 milioni che il club ha già pagato per il trasferimento. All'interno dell'accordo era inserita una clausola: se il Marsiglia avesse raggiunto la qualificazione in Champions League allora il diritto si sarebbe trasformato in obbligo, liberando l'Inter di un giocatore ormai in esubero. Questa condizione non accadrà mai, vista l'eliminazione dall'Europa League arrivata da parte dell'Atalanta e la matematica certezza di non raggiungere il quarto posto in campionato a tre giornate dalla fine.

La stagione deludente di Correa al Marsiglia

Alla squadra francese quindi resta soltanto la possibilità di negoziare con l'Inter la possibilità di riscatto, senza la pressione dell'obbligo. Al momento però sembra uno scenario poco probabile visto il rendimento di Correa nell'ultima stagione: tra Ligue 1 ed Europa League ha giocato appena 19 partite ed è completamente a secco di gol e di assist. Inoltre è stato alle prese con i soliti problemi fisici e con le tante panchine che gli hanno impedito di provare a lasciare il segno. Il suo destino quindi sembra segnato, anche se il ritorno a Milano potrebbe durare solo qualche settimana, dato che i nerazzurri stanno già rinforzando il loro parco attaccanti senza tenere conto della sua permanenza.