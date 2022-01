Coppia Italia 2021/2022: il calendario con le date e gli orari dei quarti di finale Decise le date dei quarti di finale di Coppa Italia. Si disputeranno da martedì 8 febbraio a giovedì 10. Tutte le gare saranno visibili sulle reti Mediaset.

A cura di Alessio Pediglieri

Tempo di pausa per le nazionali e tempo di calendarizzazione della stagione in corso. Così, a poche re dalla pubblicazione delle date e degli orari dei posticipi e anticipi relativi alle prossime tre giornate di campionato (24°-26° turno) è arrivata anche l'ufficialità dei giorni in cui si disputeranno i prossimi incontri di Coppa Italia, i quarti di finale.

Dopo l'avvento di tutte le big, che hanno esordito negli ottavi di finale, dove ha fallito il passaggio del turno solamente il Napoli, è tempo di quarti di finale del torneo nazionale con la Juventus, testa di serie numero uno che chiuderà i giochi, giovedì 10 febbraio 2022 alle 21:00, sfidando all'Allianz Stadium di Torino, il Sassuolo. Si inizia con Inter-Roma, martedì 8 febbraio.

Il regolamento dei quarti di finale della Coppa Italia 2021/2022

A differenza delle ultime stagioni, quest’anno il regolamento non premia la squadra sulla carta più debole a parità di categoria di provenienza. Per decretare la società ospitante, infatti, si deve verificare il numero di ingresso in tabellone delle due qualificate. La squadra che vanta un numero più basso di inserimento in tabellone gioca in casa. Spiegato il metodo di scelta di chi giochi in casa, ricordiamo che il match dei quarti di finale di Coppa Italia, così come lo è stato per gli ottavi, si disputa su gara secca. Ciò significa che se nei 90 minuti regolamentari si dovesse trovare in parità, si passerà ai due tempi supplementari e, con ulteriore equilibrio si passerà ai rigori, finché non ci sarà una vincente. Tutte le partite verranno trasmesse in chiaro e in esclusiva sulle reti Mediaset con le partite suddivise tra Canale 5 e Italia 1.

Le date dei quarti di finale di Coppa Italia