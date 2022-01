Coppa Italia in TV oggi e stasera, dove vedere le partite: orari e programma Mercoledì 19 gennaio: le partite degli ottavi di Coppa Italia in programma in tv e in diretta streaming. Alle 17:30 Sassuolo-Cagliari, alle 21:00 Inter-Empoli. Entrambe le gare saranno trasmesse sulle reti Mediaset su Italia 1 e Canale 5.

Sassuolo–Cagliari e Inter–Empoli sono le partite di Coppa Italia in programma oggi, mercoledì 19 gennaio

Le partite degli ottavi di finale di Coppa Italia in programma oggi, mercoledì 19 gennaio, e dove vederle in diretta Tv e in streaming. Due i match in calendario divisi in altrettanti slot differenti: il primo è Sassuolo-Cagliari che si gioca alle ore 17:30 al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia, chi vince incontra Juventus o Sampdoria; il secondo è Inter-Empoli di scena allo stadio "Meazza" di San Siro a Milano alle ore 21:00, chi passa il turno incrocia la squadra di Mourinho oppure i salentini. È il penultimo appuntamento in calendario, infatti il quadro degli accoppiamenti dei quarti di finale sarà completo dopo Roma-Lecce di giovedì 20 gennaio.

Per gli emiliani allenati da Alessandro Dionisi si tratta del debutto in questa edizione della Coppa Italia, mentre i sardi hanno affrontato in precedenza due avversarie di Serie B: il Pisa (battuto 3-1 alla Unipol Domus) e il Cittadella (anche in questo caso 3-1 sempre in casa). Sia i neroverdi sia la squadra di Mazzarri arrivano all'incontro dopo un turno di campionato deludente: Sassuolo sconfitto in casa dal Verona (2-4) ma in posizione di classifica tranquilla, rossoblù ko all'Olimpico contro la Roma (1-0) e impelagati in zona salvezza.

Lo 0-0 di Bergamo contro l'Atalanta ha frenato in parte la marcia dell'Inter in campionato. In occasione della sfida di Coppa Italia il tecnico, Simone Inzaghi, deve rinunciare a Brozovic (squalificato) e medita di fare qualche cambio in chiave turnover: Vidal al posto del croato, con Dimarco schierato a sinistra al posto di Perisic e Gagliardini che dà un po' di respiro a Calhanoglu. Attacco con Lautaro Martinez e Correa. A Milano arriva l'Empoli che è un brutto cliente per chiunque: non ci sarà La Mantia (squalificato), il reparto offensivo dovrebbe essere affidato a Cutrone e a Mancuso con Bajrami a sostegno.

Dove vedere le partite di Coppa Italia in TV su Canale 5 e Italia 1: il programma

Sono due le partite in programma oggi nel tabellone degli ottavi di finale e saranno trasmesse in diretta Tv e in chiaro sui canali di Mediaset, che ha acquistato i diritti della Coppa Italia fino al 2024. Sarà possibile vedere gli incontri anche in diretta streaming collegandosi a Mediaset Infinity. Due le fasce orarie previste: alle 17:30 fischio d'inizio per Sassuolo-Cagliari; alle 21:00 tocca a Inter-Empoli.

Sassuolo-Cagliari ore 17:30 (Italia 1)

Inter-Empoli ore 21:00 (Canale 5)

Le prossime partite di Coppa Italia: calendario e orari TV

C'è una partita nel calendario della Lega che va a completare il programma degli ottavi di finale. Si tratta di Roma-Lecce che si gioca giovedì 20 gennaio alle 21:00 (gara trasmessa in diretta su Canale 5 e Mediaset Infinity).