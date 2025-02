video suggerito

Coppa Italia 2025, le partite dei quarti di finale: calendario e dove vederle in tv e streaming Il calendario dei quarti di finale della Coppa Italia: quando si giocheranno le partite, gli incroci del tabellone e dove vedere tutte le gare in diretta tv.

A cura di Ada Cotugno

Ritorna la Coppa Italia con le partite dei quarti di finale: da martedì 4 febbraio andranno in scena le otto squadre rimaste nella competizione, alla ricerca di un posto in semifinale. Si comincerà con Atalanta-Bologna e Milan-Roma, per poi proseguire con Inter-Lazio e Juventus-Empoli in programma il 25 e il 26 febbraio per chiudere il turno che si svolgerà come da regolamento con una gara secca (senza quindi andata e ritorno). Gli incroci del tabellone potrebbero regalarci delle semifinali incredibili: l'Inter potrebbe incrociare il Milan nel quarto derby di questa stagione, ma con una combinazione diversa potrebbe invece andare in scena il derby della capitale fra Roma e Lazio.

Coppa Italia, le partite dei quarti di finale: date e orari

I quarti di finale della Coppa Italia si giocheranno in gara secca, divise in due blocchi. Atalanta-Bologna e Milan-Roma scenderanno in campo martedì 4 febbraio e mercoledì 5 febbraio, entrambe alle ore 21:00, mentre per Inter-Lazio e Juventus-Empoli bisognerà attendere il 25 e il 26 febbraio, le due date in cui si completerà il tabellone.

Martedì 4 febbraio, ore 21 – Atalanta-Bologna

Mercoledì 5 febbraio, ore 21 – Milan-Roma

Martedì 25 febbraio, ore 21 – Inter-Lazio

Mercoledì 26 febbraio, ore 21 – Juventus-Empoli

Il tabellone di Coppa Italia: gli incroci in semifinale

Il tabellone ha già definito quali saranno gli accoppiamenti per le semifinali. La vincente di Atalanta-Bologna affronterà una tra Juventus ed Empoli, mentre chi vincerà fra Inter e Lazio affronterà la vincente di Milan-Roma: sicuramente la parte bassa del tabellone è quella che ci regalerà la partita più avvincente dato che ci sono diverse possibilità di vedere il derby di Roma oppure quello di Milano in semifinale di Coppa Italia.

Dove vedere le partite di Coppa Italia in TV e streaming

Tutte le gare cominceranno alle ore 21:00 e sarà possibile seguirle in diretta tv in chiaro: Mediaset ha acquisito i diritti della competizione e mostrerà in esclusiva tutte le partite. I match inoltre saranno visibili gratuitamente anche in streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it. Atalanta-Bologna sarà visibile su Italia Uno 1, mentre Milan-Roma sarà trasmessa da Canale 5. Restano invece ancora da confermare i canali sui quali saranno visibili Inter-Lazio e Juve-Empoli-