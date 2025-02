video suggerito

Il Milan va in semifinale di Coppa Italia, Abraham e Joao Felix battono la Roma La doppietta dell’ex e il gol al debutto del neo-acquisto consegnano la qualificazione ai rossoneri. A San Siro finisce 3-1, Inter o Lazio il prossimo avversario in semifinale. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

90 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una doppietta di Abraham nel primo tempo manda il Milan in semifinale di Coppa Italia ed elimina la Roma. C'è gloria anche per i neo-rossoneri, Gimenez serve l'assist a Joao Felix, che bagna il debutto con un gol pregevole. Finisce 3-1 per il ‘diavolo', con Dovbyk che ci ha provato a tenere vivi i capitolini ma il cucchiaio del portoghese serve un boccone amaro. San Siro urla e gongola. Il percorso è tracciato: Inter o Lazio il prossimo avversario da battere poi resta da capire cosa accadrà nella parte alta del tabellone, dove il Bologna attende una tra Juventus ed Empoli. A metà maggio, magari, può esserci l'appuntamento decisivo per sollevare un altro trofeo dopo la Supercoppa di Riyad. La stagione è ancora lunga, ogni cosa a suo tempo.

Abraham mette la firma in calce alla vittoria sui giallorossi con due reti e la qualificazione in cassaforte. Ex di turno, s'infila come lama nel burro nella difesa romanista, nell'uno e nell'altro caso apparsa sbilanciata, distratta, sorpresa. Prima ha lasciato che la punta inglese s'arrampicasse in cielo indisturbata per colpire di testa poi che restasse tutta sola al limite dell'area per ricevere assist e palla su cui c'era scritto "va e segna".

Il match di San Siro scalda il pubblico, la Roma non sta a guardare. Non è brillante e nemmeno fortunata: la traversai di Pisilli strozza l'urlo in gol, le conclusioni di Shomurodov e Dybala fanno venire un brivido lungo la schiena al tifo di parte rossonera. Li scaccia via l'azione che porta al 2-0: ripartenza iniziata da Musah, rifinita da Theo e finalizzata da Abraham che ha tutto il tempo e l'agio per controllare la sfera, guardare Svilar in uscita e piazzare il rasoterra di destro. Non esulta per rispetto, sorride e si prende l'abbraccio dei compagni di squadra.

Basta e avanza ma non è finita. Nella ripresa Ranieri inserisce Pellegrini, Rensch e Dovbyk, escono Celik, Paredes e Shomurodov. La Roma si dà una scossa e accorcia le distanze con Dovbyk. San Siro si scalda, la rete del 2-1 dà un senso a una ripresa che rischiava di essere soporifera. Ed esplode in un boato quando vede la lavagnetta indicare i numeri dei neo-acquisti Gimenez e Joao Felix. Nemmeno il tempo di entrare che l'ex Feyenoord è già a segno ma l'offside lo stoppa. Ci pensa l'ex Atletico Madrid e Chelsea a piazzare il cucchiaio che chiude i conti. Il Milan avanza in semifinale.