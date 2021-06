Allo stadio olimpico Pedro Ludovico Teixeira di Goiania, nella notte tra domenica 20 giugno e lunedì 21 giugno, alle ore 2:00, è in programma la partita tra Colombia e Perù, valida per il terzo turno del Gruppo B della Copa America 2021. Per i Cafeteros sarà il terzo match del girone, dopo quelli contro Ecuador e Venezuela, mentre la Blanquirroja ha giocato una gara in meno, avendo riposato nella prima giornata e affrontato il Brasile nella seconda.

L'ultimo precedente tra la squadra di Reinaldo Rueda e quella di Ricardo Gareca, valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali e disputatosi il 4 giugno scorso, si è concluso con la netta vittoria per 0-3 della Colombia, grazie ai gol di Yerry Mina, Uribe e Luis Diaz. L'ultimo scontro in Copa America, invece, ha visto le due formazioni scontrarsi ai quarti di finale dell'edizione del 2016, quando a trionfare era stata la Colombia ai calci di rigore.

Copa America 2021, dove vedere Colombia-Perù in TV e in streaming

Colombia-Perù è in programma nella notte tra domenica 20 giugno e lunedì 21 giugno, alle ore 2:00. La sfida tra i Cafeteros di Rueda e la Blanquirroja di Rueda sarà visibile in diretta tv su Sky, sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite). Gli abbonati avranno la possibilità di seguire la gara anche in streaming, sull'app Sky Go. Non sarà l'unica possibilità per vedere il match, che si potrà anche su NOW, previo abbonamento al Pass Sport, e a Eleven Sports, piattaforma nella quale sarà possibile acquistare il ticket per la singola partita.

Le probabili formazioni di Colombia-Perù in Copa America

COLOMBIA (4-4-2): Ospina; Muñoz, Mina, Murillo, Tesillo; Cuadrado, Barrios, Uribe, Cardona; Borja, Santos Borré. Allenatore: Rueda.

PERÙ (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Abram, Ramos, Lopez; Yotun, Tapia; Carrillo, Peña, Cueva; Lapadula. Allenatore: Gareca.

Dove si gioca la partita

Il match valido per il terzo turno del Gruppo B della Copa America, che vedrà fronteggiarsi Colombia e Perù, si disputerà allo stadio olimpico Pedro Ludovico Teixeira di Goiania. Inaugurato nel 1941 e ristrutturato nel 2016, si tratta dell'impianto più piccolo dell'intera competizione, poiché può ospitare soltanto 13.500 spettatori. Questa partita, come l'intero torneo, però, sarà giocata a porte chiuse.

Copa America, Colombia e Perù nel girone B

Colombia e Perù sono all'interno del Gruppo B della Copa America 2021 insieme a Brasile, Ecuador e Venezuela. Si tratta del girone dedicato alla zona nord del Sudamerica. L'altro raggruppamento, il girone A, è formato da Argentina, Bolivia, Cile, Paraguay e Uruguay.