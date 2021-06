Allo Stadio Olimpico Nilton Santos di Rio de Janeiro, nella notte tra giovedì 17 giugno e venerdì 18 giugno, alle ore 2:00, è in programma il match tra Brasile e Perù, valido per la seconda giornata del Gruppo B della 47esima edizione della Copa America. Per i verdeoro di Tite, campioni in carica, si tratta della seconda partita nella competizione dopo la vittoria per 3-0 nel match inaugurale contro il Venezuela, grazie ai gol di Marquinhos, Neymar e Gabigol. Per la selezione di Gareca, invece, sarà l'esordio nel torneo, dopo il riposo forzato nella prima giornata, a causa del ritiro del Qatar, che ha portato a cinque il numero di squadre nel girone B.

Nell'ultimo precedente tra le due formazioni, quello dell'ottobre 2020, valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, la Selecao si è imposta per 2-4, con Neymar assoluto protagonista e autore di una tripletta. L'ultimo scontro in Copa America, invece, risale alla finale della scorsa edizione, in cui un sorprendente Perù, trascinato da Paolo Guerrero, non è riuscito a battere un Brasile orfano del suo numero 10. A vincere erano stati ancora i verdeoro di Tite, con i gol di Everton, Gabriel Jesus e Richarlison.

Copa America 2021, dove vedere Brasile-Perù in TV e in streaming

Brasile-Perù è prevista nella notte tra giovedì 17 giugno e venerdì 18 giugno, alle ore 2:00. Il match tra la Selecao di Tite e la Blanquirroja di Ricardo Gareca sarà trasmessa in diretta tv su Sky, sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite). Gli abbonati al servizio offerto dall'azienda fondata da Rupert Murdoch potranno godersi la partita anche in streaming su Sky Go. La sfida, che vedrà protagonista tra gli altri anche Gianluca Lapadula, sarà visibile anche su Eleven Sports, servizio di streaming che fornisce la possibilità di acquistare il singolo evento, per guardarlo sia sul sito che sull'app.

Le probabili formazioni di Brasile-Perù in Copa America

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Eder Militao, Marquinhos, Renan Lodi; Casemiro, Fred; Paquetà, Neymar, Richarlison; Gabriel Jesus. Allenatore: Tite

PERÙ (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Abram, Ramos, Lopez; Yotun, Tapia; Carrillo, Peña, Cueva; Lapadula. Allenatore: Gareca.

Dove si gioca la partita

La sfida valida per la seconda giornata del Gruppo B della Copa America, che mette di fronte Brasile e Perù, si giocherà allo Stadio Olimpico Nilton Santos di Rio de Janeiro, dove il Botafogo disputa i suoi match casalinghi. L'impianto, che può ospitare fino a 45.000 spettatori, è stato inaugurato nel 2007 e, dopo essere stato temporaneamente chiuso nel 2013, ha riaperto tre anni dopo.

Copa America, Brasile e Perù nel girone B

Brasile e Perù fanno parte del Gruppo B della 47esima edizione della Copa America, insieme a Colombia, Ecuador e Venezuela. Dell'altro girone, il Gruppo A, fanno parte, invece, Argentina, Bolivia, Cile, Paraguay e Uruguay.