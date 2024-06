video suggerito

Copa America 2024 in TV, dove vederla in chiaro e in streaming: il calendario delle partite Il calendario completo della Copa America 2024 negli Stati Uniti. Il calendario completo delle partite e la composizione dei gironi. La competizione si potrà seguire in TV in chiaro e anche in streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

Inizia stanotte la Copa America 2024 che si disputerà negli Stati Uniti, dal 20 giugno al 14 luglio. Subito in campo l'Argentina, detentrice del titolo, inserita nel gruppo A insieme al Canada, avversaria di questa notte, Cile e Perù. Il Brasile che invece si trova nel Gruppo D, ed esordirà mercoledì 25 giugno alle 3 di notte ora italiana contro la Costa Rica. Le partite si giocheranno quando in Italia sarà notte, vista la differenza di fuso orario tra le sei e le nove ore rispetto all'Italia. Sportitalia trasmetterà tutte le partite in diretta in chiaro, mentre Mola TV le trasemtterà in streaming e saranno visibili tramite abbonamento.

Il calendario delle partite della Copa America 2024: gli orari italiani

Il calendario completo della Copa America dalla fase a gironi fino alla finale che si giocherà nella notte tra il 14 e il 15 luglio.

Fase a gironi (orari italiani)

21 giugno:

Argentina – Canada ore 2:00

22 giugno:

Perù – Cile ore 2:00

23 giugno:

Ecuador – Venezuela ore 0:00

Messico – Germania ore 3:00

24 giugno:

Stati Uniti – Bolivia ore 0:00

Uruguay – Panama ore 3:00

25 giugno:

Colombia – Paraguay ore 0:00

Brasile – Costa Rica ore 3:00

26 giugno:

Perù – Canada ore 0:00

Cile – Argentina ore 3:00

27 giugno:

Ecuador – Giamaica ore 0:00

Venezuela – Messico ore 3:00

28 giugno:

Panama – Stati Uniti ore 0:00

Uruguay – Bolivia ore 3:00

29 giugno:

Colombia – Costa Rica ore 0:00

Paraguay – Brasile ore 3:00

30 giugno:

Argentina – Perù ore 2:00

Canada – Cile ore 2:00

1 luglio:

Messico – Ecuador ore 2:00

Giamaica – Venezuela ore 2:00

2 luglio:

Bolivia – Panama ore 3:00

Stati Uniti – Uruguay ore 3:00

3 luglio:

Brasile – Colombia ore 3:00

Costa Rica – Paraguay ore 3:00

Quarti di finale

5 luglio:

25: 1A – 2B ore 3:00

6 luglio:

26: 1B – 2A ore 3:00

7 luglio:

28: 1D – 2C ore 0:00

27: 1C – 2D ore 3:00

Semifinali

10 luglio:

29: V25 – V26 ore 2:00

11 luglio:

30: V27 – V28 ore 2:00

Finale per il terzo posto

14 luglio:

P29 – P30 ore 2:00

Finale

15 luglio:

V29 – v30 ore 2:00

I gironi della Copa America 2024: le nazionali partecipanti

Gruppo A: Argentina, Canada, Perù, Cile

Gruppo B: Messico, Ecuador, Venezuela, Giamaica

Gruppo C: Stati Uniti, Uruguay, Panama, Bolivia

Gruppo D: Brasile, Colombia, Paraguay, Costa Rica

Dove vedere la Copa America 2024 in TV e streaming: in chiaro su Sportitalia

La Copa America 2024 sarà visibile gratis in diretta TV in chiaro su Sportitalia, che trasmetterà tutte le partite della competizione che saranno visibili sul canale 60 del digitale terrestre. Si potrà seguire la Copa America anche in streaming, gratis sul sito di Sportitalia, o tramite abbonamento su Mola TV.