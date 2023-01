Conte sotto pressione al Tottenham, chiede aiuto a Paratici: “Dovremmo fare come in Italia” Antonio Conte vorrebbe che le cose in Inghilterra andassero come in Italia: “Per noi potrebbe essere molto, molto meglio”.

A cura di Paolo Fiorenza

Non sono giorni facili per Antonio Conte al Tottenham, dopo la sconfitta subita nel derby londinese contro l'Arsenal, la seconda di fila in casa dopo quella incassata dall'Aston Villa a Capodanno. In mezzo la vittoria a domicilio col Crystal Palace e quella di FA Cup col Portsmouth. Un cammino troppo incostante per soddisfare le aspettative dei tifosi della squadra, adesso quinta in Premier League a cinque punti dalla coppia formata da Manchester United e Newcastle.

Il tecnico leccese è sotto pressione, circolano nomi di possibili sostituti a fine stagione quando il contratto dell'ex CT azzurro probabilmente non sarà rinnovato, da Tuchel al cavallo di ritorno Pochettino. Intanto però Conte non ci sta a fare da parafulmine per una situazione di cui lui non si sente l'unico responsabile, dopo aver più volte denunciato l'inadeguatezza della rosa rispetto ai traguardi di alta classifica che i tifosi si attendono.

Nella conferenza stampa di oggi che precede il match di giovedì sera in casa del Manchester City, Conte si è lamentato di essere mandato davanti a microfoni e taccuini sempre e soltanto lui, unica faccia di fatto esposta al pubblico da parte del Tottenham. Del resto è la tradizione del calcio inglese, dove il manager è una figura che assorbe più funzioni oltre a quella meramente di allenatore. Onori e oneri, in maniera totale: va tutto bene quando si vince e i riflettori sono su di sé, ma se le cose prendono una brutta piega c'è l'altra faccia della medaglia.

Antonio Conte ha il contratto col Tottenham in scadenza a giugno

Dover stare sempre lì a spiegare perché il Tottenham non riesce a fare il salto di qualità è logorante per Conte, che ha auspicato di essere aiutato nell'interfaccia con i media da qualche figura dirigenziale, che sia il Ds Paratici – col quale c'è un rapporto umano forte dai tempi della Juve – o qualcun altro ancora più in alto. "‘In Inghilterra c'è la cattiva abitudine che ci sia solo l'allenatore a parlare e a spiegare – ha detto il tecnico pugliese – Non ho mai visto lo staff medico venire qui a spiegare perché un giocatore fa fatica a recuperare. Non ho mai visto il club o il direttore sportivo venire qui per spiegare la strategia e la visione del club".

"In Italia, ad esempio, prima di ogni partita c'è una persona del club che deve presentarsi davanti ai media e rispondere a ogni domanda – ha continuato – Per noi potrebbe essere molto, molto meglio. Perché altrimenti ogni volta c'è solo una faccia a spiegare una situazione che penso sia meglio che spieghi il club. Ma questa è un'abitudine e la rispetto". Al di là di queste parole dette ai media, Conte peraltro non ha parlato con Levy o con il Tottenham di cambiare rotta: "Non chiederò nulla. L'allenatore deve stare zitto e accettare la situazione".

Allo stato attuale, Paratici risponde raramente alle domande in pubblico, mentre Levy fa pochissime interviste e consegna solo un "messaggio del presidente" all'anno. Questa è la realtà Inghilterra e non cambierà, nonostante le lagnanze di Conte.