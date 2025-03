Conte si lamenta del “campo non bagnato” ma DAZN lo smentisce con le immagini: non ci sono dubbi

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Antonio Conte si è lamentato del "campo non bagnato" dopo il pareggio del Napoli a Venezia ma DAZN lo smentisce pubblicando le immagini pre-partita e durante l'intervallo: il terreno di gioco dello stadio Penzo è stato irrigato in quattro diversi momenti.

L'allenatore degli azzurri nel post-gara ai microfoni di DAZN si era lamentato per questa situazione ("La partita l'abbiamo fatta, non so per quale motivo il campo non era stato bagnato e la palla non scorreva") ma proprio la piattaforma che detiene i diritti della Serie A nelle ore successive ha pubblicato un breve video sui social in cui si può vedere come il terreno di gioco dell'impianto di Venezia sia stato irrigato sia prima che durante la partita.

Conte si lamenta del "campo non bagnato" ma DAZN lo smentisce con le immagini

Dopo lo 0-0 contro il Venezia, Antonio Conte si è lamentato del manto erboso asciutto dello stadio Pier Luigi Penzo e lo ha inserito ai microfoni di DAZN ha tenuto il punto con una certa insistenza: "La partita l'abbiamo fatta, non so per quale motivo il campo non era stato bagnato e la palla non scorreva. Forse era la prima volta che succede una cosa del genere quest'anno. Ho chiesto a Eusebio se era una loro scelta ma mi ha detto di no".

Nelle ore successive, però, DAZN con un post sul proprio profilo ufficiale su X ha mostrato come il terreno di gioco sia stato bagnato più di una volta: il manto erboso dello stadio Penzo è stato irrigato in quattro occasioni diverse, prima della partita e durante l’intervallo.

Chiaramente non possiamo dire con certezza quanto questa abbia influito sullo stato del terreno di gioco visto l'orario in cui si è disputato il match e il sole che splendeva su Venezia domenica mattina ma, evidentemente, non si trattava di una strategia dei lagunari per frenare il Napoli.