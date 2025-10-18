Conte perde Hojlund e McTominay poco prima di Torino-Napoli: nemmeno in panchina, le condizioni

Brutta doppia tegola improvvisa per il Napoli di Antonio Conte: poco prima della partita contro il Torino, nelle distinte ufficiali non sono apparsi i nomi di McTominay e Hojlund. Entrambi si sono fermati e non sono andati nemmeno in panchina. Manna conferma la scelta: “Inutile rischiarli”

Bruttissime notizie in casa Napoli con un Antonio Conte costretto a correre ai ripari in vista della trasferta di Torino contro i granata nell'anticipo di sabato delle 18 per la 7a di Serie A. Gli azzurri devono difendere il primato in classifica facendo fronte ad un doppio improvviso KO di due pezzi da 90 della formazione titolare di Conte: McTominay e Hojlund si sono fermati e non sono stati portati nemmeno in panchina per la sfida al Torino. Ora bisognerà capire l'entità dei rispettivi infortuni e se sia stata una scelta "conservativa" in vista della sfida di Champions League.

Il comunicato del Napoli: "trauma contusivo e affaticamento muscolare"

Un fulmine a ciel sereno per il Napoli che si ritrova improvvisamente con due uomini di peso in meno a disposizione, a pochi istanti prima della trasferta di Torino, contro i granata: Conte non ha portato nemmeno in panchina Rasmund Hojlund e Scott McTominay allarmando i tifosi azzurri. Una scelta che ha preceduto di qualche momento il comunicato ufficiale emesso dalla società partenopea che ha spiegato la motivazione della scelta: "Scott McTominay e Rasmus Hojlund non saranno disponibili per il match di oggi. Per McTominay trauma contusivo alla caviglia sinistra. Per Hojlund affaticamento muscolare alla coscia sinistra"

Hojlund e McTominay infortunati: Conte cerca di recuperarli per la Champions League

La notizia improvvisa ha lasciato esterrefatti i tifosi del Napoli, preoccupati sia per la delicata trasferta contro il Torino sia in ottica futura, pensando al match infrasettimanale di Champions League che attende la squadra. Proprio in vista della sfida con il PSV a Eindhoven potrebbe essere alla base della decisione finale di Antonio Conte in accordo con il proprio staff e quello medico, di escludere del tutto i due giocatori dal match di sabato pomeriggio. Una scelta che potrebbe dunque essere "conservativa" per preservare Hojlund e McTominay evitando loro ulteriori eventuali problemi, per cercare di recuperarli per la Champions. I due infortuni, stando al comunicato non appaiono gravi da sospettare uno stop, ma tali da lasciare riposare due giocatori che per Conte sono fondamentali in mediana e in attacco.

La conferma di Manna: "Inutile rischiarli oggi, giochiamo tante partite"

A conferma di una scelta unanime nel fermare i due giocatori arrivano anche le parole nel pre gara di Torino-Mapoli, di Giovanni Mammna, il ds azzurro che ha parlato ai microfoni DAZN proprio del doppio stop Hojlund-McTominay: "Giochiamo tante partite, ne abbiamo una di Champions col Psv ed è inutile correre rischi soprattutto per Rasmus che ha una affaticamento muscolare. Scott ha preso un colpo, abbiamo deciso di comune d'accordo di preservarli".