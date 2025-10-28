Serie A
Conte non può credere a quello che ha sentito: “Siamo all’assurdo, poi alla fine stanno zitti”

Dopo la vittoria del Napoli a Lecce, Antonio Conte si toglie qualche sassolino dalla scarpa: “Ogni tanto bisogna anche mettere i puntini sulle i, perché si parla tanto ma poi alla fine bisogna stare zitti”.
A cura di Paolo Fiorenza
Il Napoli va via da Lecce con tre punti pesantissimi, al termine della classica partita ‘sporca' vinta di misura grazie al gol di Anguissa. L'1-o in terra salentina spinge gli azzurri momentaneamente da soli in vetta alla classifica, riuscendo a dare seguito alla vittoria sull'Inter. Antonio Conte si porta a casa il buono del risultato, in una situazione che continua a essere di emergenza per gli infortuni di pezzi pesanti (anche oggi si è fatto male un giocatore, Noa Lang che era partito titolare). Nel dopo partita il tecnico partenopeo ci rimugina sopra ai microfoni di DAZN, togliendosi qualche sassolino al riguardo: "Si dimentica troppo in fretta questo inizio di stagione nostro, dove stiamo facendo di necessità virtù. Giocatori importanti che si stanno infortunando e nessuno ne parla, nessuno dice niente".

Conte si scaglia contro chi ha detto che il Napoli ha tratto vantaggio dall'infortunio di De Bruyne

Conte in particolare non può accettare quello che ha sentito dopo il grave infortunio muscolare di Kevin De Bruyne (il belga si opererà ad Anversa e sarà indisponibile per mesi), una mazzata che secondo qualcuno sarebbe al contrario una buona notizia per il Napoli, rimettendo al loro posto le caselle del collaudato 4-3-3 dello Scudetto: "Per tutta l'estate si è parlato di grande rinforzo e abbiam perso De Bruyne, abbiam perso anche Lukaku, due dei migliori giocatori, ma qualcuno dice anche che ce ne siamo giovati. Siamo all'assurdo".

Antonio Conte durante Lecce–Napoli, finita 1–0 per gli azzurri
Conte ha sullo stomaco anche qualcosa da togliersi a proposito dei portieri: "Tanti giudizi, tante situazioni vengono… cioè quello che ci è accaduto e ci sta accadendo, prima si è fatto male il terzo portiere, si è fratturato la mano, adesso Meret si è fratturato il piede. Ci è rimasto solo Milinkovic-Savic, qualcuno a inizio stagione si chiedeva perché il Napoli stesse prendendo un portiere comunque di valore".

Ancelotti e Gattuso non si parlano da sei anni, la figlia di Carlo svela: "Papà ci è rimasto male"

L'orgoglio di Conte: "Alla fine le situazioni danno ragione a chi la vede un po' più lunga"

Infine la stoccata del tecnico azzurro a chi ha parlato troppo e adesso farebbe meglio a tacere: "Ogni tanto bisogna anche mettere i puntini sulle i, perché si parla tanto ma poi alla fine bisogna stare zitti, perché alla fine le situazioni danno ragione a chi la vede un po' più lunga di chi sta solamente a commentare o a sparare sentenze a destra e sinistra, mettendosi dalla parte del vento a favore".

