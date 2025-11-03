Conte inferocito in conferenza: “Il Napoli dà fastidio. Mettono in giro false voci per ammazzarci”

Antonio Conte ha parlato alla vigilia della partita di Champions League tra Napoli e Eintracht Francoforte: l’allenatore della squadra campione d’Italia ha utilizzato parole forti per difendere la squadra e il lavoro fatto in questa prima parte di stagione.

Antonio Conte ha parlato alla vigilia della partita di Champions League tra Napoli e Eintracht Francoforte e ha lanciato un messaggio chiaro alla tifoseria: "Napoli dà fastidio. Napoli che lotta per le prime posizioni dà fastidio. E qualcuno deve entrare in quest'ottica. Mettono in giro false voci per ammazzarci".

Il tecnico ha proseguito così: "Quando dico che il tifoso non deve essere preso in giro, intendo che deve essere sempre con la squadra. Il tifoso è un sognatore. Rimaniamo noi compatti, ascoltate i calciatori, gli allenatori. Gli altri hanno altri interessi nell’ammazzare la squadra. L’annata sarà molto difficile e complessa".

L'allenatore della squadra campione d'Italia ha risposto ad una domanda sulle difficoltà degli attaccanti a far gol e ha risposto in maniera piccata: "Non voglio entrare nelle situazione, ma guardo la classifica e con tutte le difficoltà avute – e che abbiamo ancora – siamo ancora in testa. In due mesi abbiamo sentito solo critiche. All'inizio si sono lette solo aspettative, sono venuti a mancare giocatori importanti e abbiamo sopperito. C'è stato un terremoto e poi vai a vedere che Napoli è primo. Queste domande ve le fate o no? Servono più gol? A noi serve vincere. Anguissa quanti gol ha fatto in più? Tre? Quei gol mettili agli attaccanti. Facciamo analisi serie".

Conte: "Non sono qui a parlare degli arbitri, quando ne ho parlato è successo di tutto e di più"

Alla domanda sugli arbitraggi europei superiori a quelli della Serie A l'allenatore del Napoli risponde così: "Non sono qui a parlare degli arbitri, quando ne ho parlato è successo di tutto e di più. Li abbiamo mandati in confusione. Al primo soffio di vento per migliorare il calcio italiano, vedete cosa è successo. Lasciateli tranquilli gli arbitri, richiamare l'arbitro al monitor non significa che l'arbitro ha sbagliato. Facciamo attenzione perché è molto debole la situazione, dobbiamo essere collaborativi".

Una risposta che strizza l'occhio alle polemiche a distanza delle scorse settimane con il presidente dell'Inter, Beppe Marotta: Conte non lo nomina mai ma è fin troppo evidente che le sue parole seguano quella ‘linea'.

Antonio Conte ha parlato dell'impegno contro i tedeschi e ha si confronterà sulla squadra: "Quello che ricorderò ai ragazzi è come abbiamo affrontato lo Sporting Lisbona senza la difesa titolare dell'anno scorso. 5 defezioni importanti eppure abbiamo vinto. Domani è un'altra gara, andiamo avanti per il nostro percorso cercando di metabolizzare il discorso di giocare ogni tre giorni. È chiaro che alcune difficoltà le stiamo trovando. A volte ci sono dei ruoli in cui, se capitano degli infortuni, siamo costretti a super impiegare certi calciatori. Giocano spesso ci si allena poco. Si fa più recupero che allenamento. Dobbiamo trovare quante più certezze possibile, come Elmas e Gutierrez che stanno dando risposte importanti. Così potremo dividere bene le fatiche tra campionato e coppe".