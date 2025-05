video suggerito

Conte in lacrime per lo Scudetto del Napoli, poi saluto gelido con De Laurentiis: cosa è successo sul prato dello stadio Maradona durante la festa degli azzurri.

A cura di Vito Lamorte

Antonio Conte in lacrime sul prato dello stadio Diego Armando Maradona dopo il fischio finale della partita che ha consegnato al Napoli il quarto Scudetto della sua storia. Ad un certo punto, mentre saluta tutti, si ritrova davanti Aurelio De Laurentiis ma il saluto tra i due non è di quelli calorosi visti in precedenza. C'è un po' di freddezza.

Questo non fa altro che alimentare le voci che vorrebbero l'allenatore campione d'Italia lontano dalla panchina azzurra il prossimo anno. Ai microfoni di DAZN Conte si è espresso così sul suo rapporto con DeLa: "Con il presidente ho un ottimo rapporto, anche con la famiglia. abbiamo avuto l'opportunità di conoscerci, ora stiamo festeggiando tutti insieme, siamo due vincenti in maniera diversa".

(in aggiornamento)