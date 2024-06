Conor McGregor piazza 60mila euro di scommessa su Cristiano Ronaldo agli Europei: si è messa già male

video suggerito

Conor McGregor non ci va leggero con i pronostici sugli Europei 2024: la stella dell'UFC ha una fiducia sconfinata nei confronti dell'amico Cristiano Ronaldo e ha scommesso 60mila euro sul fatto che riuscirà a vincere la Scarpa d'Oro della competizione. Una somma di denaro esagerata che gli potrebbe portare a una vincita stratosferica qualora il portoghese diventasse il capocannoniere degli Europei, una possibilità che al momento non è concreta visto che è fermo a quota 0 gol.

La scommessa di McGregor su Cristiano Ronaldo

Questa volta si tratta di un azzardo molto grosso, soprattutto perché la concorrenza per la classifica marcatori in Germania è già altissima. Ma McGregor continua a credere in Cristiano Ronaldo, nonostante l'età che avanza e un Portogallo che non figura tra la lista delle squadre favorite per la vittoria finale. Poco importa, perché sul suo profilo X ufficiale l'atleta irlandese ha postato con orgoglio la sua ultima scommessa che è una vero e proprio gesto di amicizia incondizionata verso il campione portoghese.

L'atleta dell'UFC crede così tanto che Cristiano Ronaldo possa vincere il titolo di capocannoniere di questi Europei da piazzare una scommessa dal valore di 60mila euro, di sicuro non briciole, neanche per un uomo che vanta un patrimonio da oltre 200 milioni di euro. CR7 aveva già vinto la Scarpa d'Oro del torneo nell'ultima edizione: a Euro2020 era arrivato primo nella classifica dei marcatori con 5 gol segnati ma quest'anno dopo la prima partita è ancora a secco di reti.

La vincita potenziale da capogiro

Per una scommessa dal valore così elevato c'è una vincita potenzialmente da sogno. Se il pronostico di McGregor dovesse avverarsi allora si porterebbe a casa 900mila euro, praticamente 15 volte l'importo che ha versato. Cristiano Ronaldo capocannoniere di Euro2024 infatti è quotato 14/1 dall'agenzia di scommessa alla quale si è affidato l'irlandese e di certo non è uno degli attaccanti favoriti per la vittoria del premio speciale.