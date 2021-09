Conference League, oggi Roma-CSKA Sofia: dove vederla in TV su Sky o DAZN, formazioni e streaming Roma-CSKA Sofia è la prima partita del girone di Conference League che vede protagonisti i giallorossi. Mourinho vara una formazione inedita con un robusto ricorso al turnover. Tutte le informazioni sulla partita dell’Olimpico: dove vederla in TV e streaming su Sky e DAZN. Non è prevista la diretta in chiaro.

Tutto pronto per l'esordio della Roma nella Conference League, la nuova competizione Uefa. I giallorossi affronteranno il CSKA Sofia oggi giovedì 16 settembre, partita valida per la prima giornata della fase a girone. La sfida tra le formazioni di Mourinho e Mladenove si gioca allo stadio "Olimpico" di Roma: calcio d'inizio previsto per le 21. Sarà possibile seguire il match in diretta TV su Sky e in streaming su Dazn. I giallorossi sono inseriti nel gruppo C insieme a Bodo/Glimt, Zorya Luhansk e Cska Sofia.

La Roma arriva al match dopo la vittoria ottenuta all'ultimo minuto contro il Sassuolo in campionato, che ha permesso ai giallorossi di collezionare 3 successi di fila nelle prime tre giornate di campionato nonostante i troppi errori sottolineati dallo Special One. Tre vittorie e un pareggio per il Cska Sofia di Mladenov che, nell'ultima giornata, hanno pareggiato il derby contro lo Slavia.

Rispetto alla formazione schierata contro il Sassuolo, Mourinho opterà per un po' di turnover: Smalling rientra dopo il lungo stop, Diawara per il centrocampo, Borja Mayoral, Carles Perez ed El Shaarawy per l'attacco.

Qui tutte le informazioni su Roma-CSKA Sofia: dalle probabili formazioni a dove vedere la gara in diretta TV e streaming.

Partita: Roma-CSKA Sofia

Roma-CSKA Sofia Quando si gioca: giovedì 16 settembre

giovedì 16 settembre Dove si gioca: Stadio "Olimpico" di Roma

Stadio "Olimpico" di Roma Orario: 21:00

21:00 Canale TV: Sky, DAZN

Sky, DAZN Diretta streaming: Sky Go, DAZN, Now

Sky Go, DAZN, Now Competizione: Conference League, prima giornata

Dove vedere Roma-CSKA Sofia di Conference League in TV

Roma-CSKA Sofia verrà trasmessa sia sui canali di Sky sia su DAZN. Gli abbonati al network satellitare potranno vedere la gara in diretta TV sintonizzandosi sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La soluzione più semplice per guardare DAZN sulla TV, invece, è scaricare l’app ufficiale del servizio sul proprio Smart TV, a patto che quest’ultima sia supportata. Se non si è in possesso di una Smart TV, bisognerà possedere uno dei tanti dispositivi supportati da DAZN.

Roma-Conference League, dove vederla in streaming

Per chi volesse vedere Roma-CSKA Sofia in streaming, anche in questo caso sarà possibile scegliere tra Sky e DAZN. DAZN metterà a disposizione dei suoi abbonati la partita sul proprio sito e sulla propria app, a cui si potrà accedere sia da device fissi come la Smart TV, sia da quelli mobili come smartphone, tablet e notebook.

Stesso discorso per Sky. Gli abbonati potranno collegarsi alla app di Sky Go utilizzando i consueti dispositivi fissi (pc, smart tv) e mobili (smartphone, tablet, notebook). C'è ancora un'opportunità per vedere Roma-CSKA Sofia sfruttando una buona connessione a internet: collegarsi al sito Now, la tv online di Sky, attivabile anche previo pagamento del singolo evento.

Le probabili formazioni di Roma-CSKA Sofia di Conference

Per la sfida casalinga contro il CSKA Sofia, la Roma di Mourinho vara il primo turnover della stagione. Tra i pali Fuzato potrebbe sostituire Rui Patricio, in difesa si rivede Smalling dopo il lungo stop e il duo Reynolds-Calafiori sulle fasce è pronto a dare il cambio agli insostituibili Karsdorp e Viña. A centrocampo uno tra Veretout e Cristante riposa, Diawara scalpita. Davanti spazio alle seconde linee Borja Mayoral, Carles Perez ed El Shaarawy.

Mladenov, invece, schiera la sua formazione migliore con Busatto titolare tra i pali e la coppia Mattheij-Lam in difesa. A centrocampo maglia da titolare assicurata per Youga, con Carey (primo marcatore della squadra) e Geferson che agiranno al suo fianco. In attacco mancherà lo squalificato Caicedo, spazio al tridente composto da Yomov, Ahmedov e Wildschut.

Roma (4-2-3-1): Fuzato; Reynolds, Mancini, Smalling, Calafiori; Diawara, Cristante; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Borja Mayoral. All. Mourinho.

CSKA Sofia (4-3-3): Busatto; Turitsov, Mattheij, Lam, Mazikou; Carey, Youga, Geferson; Yomov, Ahmedov, Wildschut. All. Mladenov

Roma in Conference League, le prossime partite nel Girone C

Roma-CSKA Sofia è la prima partita dei giallorossi nell'edizione 2021/2022 della Conference League. Dopo il debutto casalingo di oggi alle 21:00, la Roma sarà chiamata ad altri 5 incontri nel Gruppo C: Zorya Luhansk-Roma (30 settembre ore 18.45), Bodø/Glimt-Roma (21 ottobre ore 18.45), Roma-Bodø/Glimt (4 novembre ore 21), Roma-Zorya Luhansk (25 novembre ore 21), CSKA Sofia-Roma (9 dicembre ore 18.45). Ecco nel dettaglio le prossime partite dei giallorossi in Conference League: