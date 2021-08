Con Pep Guardiola in panchina il Manchester City ha investito sul mercato 1.000 milioni di euro Da quando Pep Guardiola è arrivato a Manchester nel 2016 il club ha investito 1.032 milioni di euro nelle sessioni di mercato. L’acquisto di Jack Grealish è il più caro nella storia del calcio inglese e il sesto più costoso del calcio mondiale ma nelle prossime settimane gli elenchi dei primati potrebbero essere aggiornati.

A cura di Vito Lamorte

Pep Guardiola e Manchester City hanno fatto saltare di nuovo il banco. L'acquisto di Jack Grealish per 117 milioni di euro è diventato il più costoso nella storia della Premier League e il trasferimento del calciatore inglese dall'Aston Villa a Etihad è entrato direttamente nel "Guinness dei primati" del calcio: il più caro nella storia del calcio inglese e il sesto più costoso del calcio mondiale ma nelle prossime settimane potrebbe essere nuovamente aggiornata la classifica dei primati. Harry Kane e Romelu Lukaku permettendo.

Di una cosa non ci sono dubbi. I petrodollari non hanno risentito affatto della crisi in cui versa il mondo del calcio e vede le società che fa parte del gruppo City Football Group e di cui è presidente Khaldun al-Mubarak essere sempre pronta a muoversi sul mercato per assicurarsi i calciatori più interessanti. Il City è stata la squadra della Premier che ha speso di più nel 2016-2017 (213 milioni), 2017-2018 (305) ed è sulla buona strada per diventarlo anche in vista della stagione 2021-2022: se aggiungiamo i 161 milioni di euro che ha investito nel 2020-2021, i 155 nel 2019-2020 e 70 nel 2018-2019 giungeremo alla conclusione che Guardiola ha già superato la soglia dei 1.000 milioni di euro spesi sul mercato da quando è arrivato a Manchester. Per l'esattezza, da quando il tecnico catalano è arrivato in Inghilterra la società ha speso 1.032 milioni di euro per accontentare le sue richieste. Una cifra totale che tocca i 1.578 milioni se contiamo anche le campagne acquisti sotto la gestione del tecnico catalano ai tempi del Barcellona e del Bayern Monaco. Nessun allenatore ha speso di più in tutta la storia.

Il Manchester City sta cercando in tutti i modi di rinforzare la sua rosa per vincere la Champions League, obiettivo dichiarato della società dopo aver portato nell'élite del calcio inglese un club che non vinceva da più di quarant'anni. Lo scorso anno i Citizens si sono dovuti arrendere in finale al Chelsea ma quest'anno Pep ci vuole riprovare. Intanto i campioni d'Inghilterra in carica si sono dovuti arrendere al Leicester nel primo appuntamento stagionale: un gol dell'ex Iheanacho è costato il Community Shield al City. Falsa partenza.