Comolli sbalordito da ciò che ha trovato alla Juve: “Solo al Liverpool ho visto una cosa del genere”

Damien Comolli ha raccontato quale sia la vera forza della Juventus. Il direttore generale è rimasto letteralmente colpito in senso positivo da ciò che ha trovato in bianconero: “Una situazione del genere l’ho vista solo al Liverpool”.

La Juventus ha iniziato ufficialmente la sua nuova stagione dopo aver disputato il Mondiale per Club. Alla guida del club c'è il direttore generale Damien Comolli che in questo momento sta anche gestendo il calciomercato dei bianconeri in assenza di un direttore sportivo. Dopo aver acquisito David, Joao Mario e Conceicao ora l'obiettivo primario è Kolo Muani. Ma nel frattempo Comolli è riuscito a capire l'importanza del club bianconero anche attraverso il lavoro che sta portando avanti proprio sul mercato:

"Credo che il club sia molto attrattivo, mi chiamano tanti agenti e tanti giocatori – ha detto Comolli -. Noi del resto siamo la Juventus e vogliamo tornare a vincere". Ma il direttore generale della Juve, nel corso di alcune dichiarazioni rilasciate ai media, ha detto di essere rimasto colpito anche da un altro aspetto che riguarda la Juventus: "Il potenziale del club è incredibile – ha sottolineato il dirigente bianconero -. Con rispetto per gli altri, ma un’attrattività del genere l’ho vista solo al Liverpool. Ogni persona nel mondo parla della Juventus".

Comolli dopo la presentazione di David.

Ed è proprio su questo che punta Comolli per rilanciare le ambizioni della squadra bianconera: "Vogliamo convincere le persone che siamo una squadra che può tornare a vincere, abbiamo grande potenziale – sottolinea il direttore generale della Vecchia Signora -. La base è ottima e noi non ci diamo scadenze". Comolli dunque esalta l'organizzazione della Juventus, le sue strutture e l'appeal del club nel mondo. Nell'incontro con la stampa sfrutta anche l'occasione per fare un punto sul mercato: "Vlahovic può partire alla giusta offerta, siamo d’accordo. Kolo Muani vuole tornare a giocare con noi, ci stiamo lavorando".

Douglas Luiz è diventato un caso alla Juventus.

Comolli spiega cos'è successo con Douglas Luiz

Negli ultimi giorni in casa Juventus è poi scoppiato il caso Douglas Luiz il quale non si è presentato al raduno dei bianconeri. Nei suoi confronti verranno presi seri provvedimenti disciplinari e in sede di mercato è ormai chiaro che il brasiliano sarà ceduto. Ma Comolli a tal proposito specifica cos'è davvero successo con l'ex Aston Villa: "Il giocatore ha mancato di rispetto ai suoi compagni. Tutti devono rispettare la maglia che indossano. Ha poi chiesto scusa a tutti, giocatori, allenatori e a me".