Il dado è tratto. DAZN si è assicurata, con l'appoggio di Tim, i diritti TV della Serie A per il triennio dal 2021 al 2024. La piattaforma streaming potrà trasmettere le 10 partite in programma in ogni giornata del massimo campionato, 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva. Mentre le parti sono al lavoro per la possibile trasmissione in co-esclusiva di altri tre match su altre emittenti, tifosi e appassionati attendono informazioni sui costi del servizio a pagamento offerto da DAZN che amplierà in maniera notevole la propria offerta, e certamente aumenterà le quote per l'abbonamento rispetto a quelle attuali.

DAZN dunque ha raccolto l'eredità di Sky come principale broadcaster del campionato di Serie A per il triennio 2021-2024. Situazione ribaltata dunque rispetto a quanto accaduto nelle ultime tre stagioni con la possibilità, grazie all'offerta vincente di 840 milioni, di trasmettere 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva. A prescindere da come andrà la trattativa tra Lega e Sky per un altro pacchetto relativo alla possibilità di condividere sull'emittente satellitare la trasmissione di altre 3 partite (prospettiva che farebbe tirare un sospiro di sollievo agli abbonati Sky), c'è una certezza per i tifosi. Per vedere tutte le gare della Serie A nelle prossime 3 stagioni, basterà acquistare l'abbonamento a DAZN. Ma quali sono i costi, ci saranno delle variazioni rispetto al prezzo attuale per accedere ai programmi del servizio a pagamento?

Quanto costerà la Serie A su DAZN

Quanto costerà la Serie A su DAZN? Nei prossimi mesi arriveranno ovviamente indicazioni precise sull'abbonamento alla piattaforma streaming che dal 2021 al 2024 darà la possibilità di vedere tutte le partite della massima serie, sia in TV (su Smart TV che potranno garantire la possibilità di sfruttare la connessione a internet) che in streaming su dispositivi portatili e computer. Al momento DAZN offre la possibilità di abbonarsi, pagando un canone mensile di 9.99 euro, che può essere poi rinnovato per il mese successivo o bloccato. Possibile anche effettuare un abbonamento annuale pagando 99.99 euro. Difficilmente le cifre resteranno identiche, alla luce dell'ampliamento dell'offerta della piattaforma streaming che passerà dal trasmettere 3 a 10 partite di Serie A con la copertura completa del massimo campionato italiano.

Come vedere la Serie A in TV su DAZN

Una volta sottoscritto l'abbonamento, come posso accedere a DAZN per vedere la Serie A in TV?. Basta collegarsi al sito della piattaforma streaming, sia attraverso Smart TV (in alternativa si può sfruttare le chiavette Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast, XBOX e Ps4 oppure collegare semplicemente Pc alla TV), che smartphone, tablet e computer. Possibile anche scaricare l'applicazione di DAZN, accedendovi poi attraverso nome utente e password, con la possibilità di selezionare poi sia contenuti live, che on demand. L'emittente offre la possibilità di guardare gli eventi in contemporanea su due dispositivi diversi, mentre sono 6 i dispositivi che possono connettersi. In questo modo si può seguire DAZN sia su TV che su dispositivi portatili o computer.