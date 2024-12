video suggerito

Come sta Mourinho dopo l’operazione in Portogallo: “Hanno un po’ esagerato sul mio intervento” Mourinho è tornato dopo l’intervento svolto a Lisbona e ha subito un messaggio per i suoi tifosi: “Non ho mai perso una seduta in 25 anni, e non intendo iniziare ora”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tutto è andato secondo i piani per José Mourinho che qualche giorno fa a Lisbona si è sottoposto a una piccola operazione per l'asportazione della cistifellea. Uno stop forzato ma non preoccupante per l'allenatore del Fenerbahce che è stato costretto a un breve periodo di pausa per prendersi cura della sua salute. L'intervento è riuscito alla perfezione e lo Special One sul sui profilo social ha tranquillizzato tutti i tifosi, nel pieno del suo stile.

Operazione riuscita per Mourinho

Nel video pubblicato sul suo account Instagram appare in forma e con il viso sereno. L'intervento al quale è stato sottoposto in Portogallo è perfettamente riuscito, come annunciato dal suo club tramite una nota ufficiale: "Il nostro allenatore è stato operato con successo alla cistifellea oggi nel suo paese, il Portogallo. Gli auguriamo di godere di ottima salute, di guarire presto".

Ora lo attenderà un breve periodo di convalescenza prima di rituffarsi negli impegni del campionato turco dove la sua missione più grande è ridurre il gap con il Galatasaray e puntare alla vittoria del campionato. Ma ci sono alcune voci che hanno infastidito Mourinho che sui social è intervenuto a gamba tesa per augurare buone feste a tutti e fare un piccolo chiarimento sulla sua condizione: "Per chi di voi ha dimostrato preoccupazione, posso confermare che le notizie sul mio intervento sono state molto esagerate, è stato un intervento rapido per un piccolo problema. Riprenderò gli allenamenti il primo giorno di ritorno dalle ferie, come sempre. Non ho mai perso una seduta in 25 anni, e non intendo iniziare ora".

Leggi anche José Mourinho va a Lisbona per operarsi: al tecnico del Fenerbahce sarà tolta la cistifellea

Dunque tutto si è concluso per il portoghese che approfitterà di queste ferie per rimettersi in sesto per poi tornare a pieno ritmo alla ripresa dei lavori, senza saltare neanche una seduta di allenamento del suo Fenerbahce.