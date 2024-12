José Mourinho va a Lisbona per operarsi: al tecnico del Fenerbahce sarà tolta la cistifellea

video suggerito

José Mourinho è costretto a fermarsi per qualche giorno per motivi di salute: il 61enne tecnico del Fenerbahce verrà sottoposto a un intervento chirurgico in Portogallo per rimuovere la cistifellea, come svela il quotidiano ‘A Bola'. Lo Special One ha deciso di risolvere un problema che incideva sulla sua qualità della vita, operandosi in un ospedale di Lisbona. L'intervento sarà semplice e con tempi di convalescenza relativamente brevi, nell'ordine di una settimana, ritengono Mourinho e i medici che lo seguono.

Mourinho in Portogallo per l'asportazione della cistifellea

Per questo l'ex allenatore di Inter e Roma ha ritenuto opportuno approfittare del periodo di ferie che ha concesso ai suoi giocatori per la sosta di Natale e Capodanno: José si recherà in Portogallo e si sottoporrà all'operazione, trascorrendo poi le festività in famiglia, prima di tornare a Istanbul per guidare la squadra nella partita contro l'Hatayspor il prossimo 5 gennaio. Si tratta dunque di un intervento programmato, niente di allarmante o improvviso.

José Mourinho esce pensieroso dal campo dopo il pareggio del suo Fenerbahce contro l'Eyupspor

Il problema di salute arriva in un momento non facile per il tecnico di Setubal, che è sotto pressione da parte dei tifosi e della dirigenza a causa dei recenti risultati del Fenerbahce. Il pareggio per 1-1 in casa dell'Eyupspor potrebbe far perdere ulteriore terreno rispetto al Galatasaray: qualora Osimhen e Mertens battano domenica il Kayserispor, porterebbero il loro vantaggio in classifica a ben 8 punti dopo 16 giornate, mettendo una pesante ipoteca sulla vittoria del campionato turco.

La situazione è ancora peggiore in Europa League per il Fenerbahce: a due giornate dalla fine della prima fase, i gialloblù sono al 21esimo posto con due vittorie, due pareggi e due sconfitte, e rischiano di essere esclusi anche dai playoff. Peraltro il rapporto di Mourinho con i giocatori sembra essersi deteriorato. Dopo il pareggio contro l'Eyupspor, il tecnico portoghese ha attaccato senza mezzi termini la squadra: "Noi offriamo il massimo ai giocatori in allenamento, loro devono dare di più. Adesso avremo qualche giorno di riposo, ma non sarà una pausa felice per me. Se lo sarà per i giocatori dipenderà dalla loro mentalità. Non li farei andare in vacanza, ma glielo abbiamo promesso tempo fa".