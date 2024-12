José Mourinho costretto a fermarsi: l’allenatore del Fenerbahce deve effettuare un’operazione

video suggerito

A cura di Alessio Morra

José Mourinho è costretto a fermarsi. Il tecnico portoghese dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico che lo costringerà a fermarsi per qualche giorno. Fortunatamente non è niente di allarmante, ma il Fenerbahce proseguirà il suo percorso senza il suo allenatore per un po'.

Mourinho costretto a fermarsi

L'ex allenatore di Inter e Roma deve operarsi per un risolvere un problema di salute. Mourinho ha lasciato Istanbul dopo la partita con l'Eyupsor. La notizia l'ha data lui stesso: "Devo fermarmi. Ci saranno alcuni giorni di riposo. Non sarà un periodo felice per me. Come non lo sarà per i giocatori. Avrei preferito non fare ferie, ma devo fermarmi".

Poi ha parlato della sua squadra e della stagione che sta vivendo: "Vedo alcune cose qui per la prima volta nella mia carriera come quello che è successo nel corridoio durante l'intervallo. I giocatori sono qui da tanto tempo e devono adattarsi, anche i nuovi devono abituarsi a questa situazione. Il club offre le migliori condizioni ai giocatori. Conosco la mia qualità e la qualità della mia squadra. Diamo il massimo ai nostri giocatori in allenamento. Questo è quello che mi aspetto".

Fenerbahce secondo in classifica

Il Galatasaray è al comando del campionato turco e alla pausa è avanti con un discreto vantaggio sul Fenerbahce, che spera di avere Mourinho in panchina alla ripresa, già il 5 gennaio contro l'Hataysport. Il tecnico portoghese non sta vivendo la miglior stagione della carriera, è stato anche incredibilmente messo in discussione. Ma i gialloblu sono Comunque secondi in classifica, hanno cinque punti di ritardo dal Galatasaray, ma hanno disputato una partita in più, e sono in corsa per un posto ai playoff in Europa League.