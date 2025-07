Durán perde il volo e non si presenta in ritiro, Mourinho lo minaccia: “Ne pagherà le conseguenze”

Jhon Durán perde il volo per il Portogallo e non si presenta al ritiro del Fenerbahçe, José Mourinho minaccia: “È una mancanza di rispetto. Parleremo con lui, se e quando si presenterà”.

Il Fenerbahçe è arrivato in Portogallo per il ritiro precampionato ama il neo acquisto Jhon Durán, arrivato in prestito dall'Al-Nassr in Arabia Saudita, ha perso il volo e non si è presentato: questo vuol dire che salterà l'inizio del ritiro pre-season e questa vicenda non è stata presa bene da José Mourinho.

L'allenatore portoghese, ex Inter e Roma, in una conferenza stampa ha definito il comportamento di Jhon Durán "irrispettoso" e si è espresso con parole molto dure: "Qui ci sono regole chiare e chiunque non le rispetti ne pagherà le conseguenze. Se si presenta, gli parleremo".

Durán non si presenta e Mourinho lo minaccia

Durán è stato annunciato lo scorso 6 luglio ed è un acquisto importante per il Fenerbahçe che è stato prelevato in prestito dall'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, dove ha messo a referto 12 gol in 18 partite: il calciatore colombiano era approdato in Arabia Saudita dall'Aston Villa per 77 milioni di euro.

L’avventura di Jhon Durán al Fenerbahçe è iniziata col piede sbagliato perché non si è presentato all’inizio della preparazione in Portogallo, facendo infuriare José Mourinho che ha espresso tutto il suo disappunto in conferenza stampa: “È una mancanza di rispetto. Qui ci sono regole chiare, e chi non le rispetta dovrà affrontarne le conseguenze. Parleremo con lui, se e quando si presenterà".

Non è la prima volta che Jhon Durán finisce sulle prime pagine per questioni disciplinari. Nella partita Colombia-Perù dello scorso giugno, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, fu sostituito a metà tempo e circolarono voci di un'accesa discussione con i membri dello staff tecnico della nazionale: non sono stati confermati contatti fisici e liti, ma il giocatore non fu convocato per la partita successiva contro l'Argentina.

Il calciatore colombiano nelle scorse settimane era stato accostato anche al Napoli che, però, ha virato su altri profili come Lorenzo Lucca, operazione ormai chiusa, e Darwin Nunez, altro obiettivo di mercato degli azzurri.