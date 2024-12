video suggerito

Come sta Michail Antonio dopo l’incidente: sono serviti 45 minuti per estrarlo dall’auto distrutta Secondo le ricostruzioni delle autorità l’incidente di Antonio sarebbe avvenuto alle ore 12:50 di ieri: i vigili del fuoco hanno impiegato 45 minuti per estrarlo dalla macchina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Le immagini della Ferrari di Michail Antonio completamente distrutta ci hanno lasciati senza parole: è stato terribile l'incidente che ha coinvolto il giocatore del West Ham nel pomeriggio di ieri, rimasto intrappolato nella sua vettura per quasi un'ora in attesa dei soccorsi che potessero salvargli la vita. Il suo club ha invitato i suoi tifosi a pregare e poche ore più tardi ha dato un primo barlume di speranza sulle condizioni dell'attaccante.

Antonio è ricoverato in un ospedale nel centro di Londra e si troverebbe ancora in gravi condizioni, ma gli Hammers hanno comunicato che è cosciente e riesce a comunicare con la sua famiglia. L'ex moglie è accorsa immediatamente da Manchester per stargli vicino e intorno alla struttura c'è massima privacy in un momento così delicato.

Il salvataggio di Antonio è durato 45 minuti

Le autorità dell'Essex stanno provando a ricostruire l'incidente che ha coinvolto il giocatore. Antonio si sarebbe schiantato contro un albero con la sua Ferrari alle ore 12:50 e le squadre di soccorso sono state allertate alle 13:02. Ci sono voluti in tutto 45 minuti per estrarre l'attaccante dall'abitacolo della sua vettura: i vigili del fuoco hanno utilizzato attrezzature da taglio per tirarlo fuori, un'operazione delicatissima che ha richiesto la massima precisione.

Poi è stato immediatamente trasportato in ospedale dove, secondo il Telegraph, sarebbe arrivato con lesioni a entrambe le gambe e un femore rotto. Al momento quindi le sue condizioni sarebbero ancora gravi ma filtra ottimismo rispetto ai primi minuti: le immagini della sua auto mostravano il posto del guidatore completamente disintegrato e tutti hanno pensato al peggio dopo il comunicato del West Ham che invitava alla preghiera in un momento così delicato. La società ha confermato che darà nuove comunicazioni a tempo debito, quando arriverà il bollettino ufficiale dall'ospedale in cui Antonio è ricoverato.