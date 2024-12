video suggerito

L’auto di Michail Antonio totalmente distrutta in un terribile incidente, il West Ham: “Preghiamo per lui” Le immagini della macchina del calciatore sono impressionanti: la parte anteriore della vettura è completamente danneggiata. Le condizioni di Michail Antonio sono preoccupanti, come si evince dal messaggio del club. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Preghiamo per lui". La frase contenuta nel comunicato del West Ham è sufficiente a spiegare qual è la preoccupazione per le condizioni di Michail Antonio, coinvolto in uno spaventoso incidente stradale. Le foto che sono apparse sui social lasciano senza fiato, la vettura (una Ferrari) è completamente distrutta e giace, di traverso, ai margini della carreggiata: i danni riportati alla parte anteriore sono impressionanti, con il lunotto accartocciato e la fiancata destra squarciata.

L'attaccante giamaicano 34enne era al volante della sua macchina quando s'è verificato il tremendo impatto, si attendono aggiornamenti sul suo stato di salute oltre a informazioni più certe sulla dinamica e sulla ricostruzione del sinistro. "Il West Ham United – si legge nella nota ufficiale della società inglese – può confermare che l'attaccante Michail Antonio è rimasto coinvolto oggi in un incidente stradale. In questo momento i pensieri e le preghiere di tutto il club sono rivolti a Michail, alla sua famiglia e ai suoi amici. La società pubblicherà aggiornamenti sulle sue condizioni a tempo debito".

Nel 2019 un altro grave incidente al volante di una Lamborghini Huracan

Non è la prima volta che la cronaca extra-sportiva si occupa della punta degli Hammers. Cinque anni fa, nel 2019, restò coinvolto in un altro incidente stradale a Balham (a sud di Londra): era il giorno di Natale quando, perso il controllo del veicolo, si schiantò con la sua Lamborghini Huracan. Andò a sbattere contro il capannone dei rifiuti di un'abitazione appartenente alla sua famiglia e quando uscì dall'abitacolo era vestito da pupazzo di neve.

Michail Antonio ha quattro figli, nati dal matrimonio con la ex moglie finito col divorzio. Una situazione che lo ha toccato molto a livello emotivo. Fu lo stesso attaccante a rivelare di essersi rivolto a un aiuto specialistico e di essere in terapia per quel peso che portava sul cuore. Aveva perso a tal punto la bussola da mettere in secondo piano il calcio e la sua carriera, non riusciva più a gioire nemmeno per vittorie importanti. "Ero mentalmente esausto per tutto quello che stava succedendo al di fuori del campo – ha raccontato all'epoca – che una volta mi addormentai sul bus della squadra, poi sono tornato in hotel e lì ho preso sonno mentre tutti erano fuori a far festa".

(in aggiornamento)