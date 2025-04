Spaventoso incidente per Marta Garcia, l’auto prende fuoco: “Ho iniziato a farmi prendere dal panico”

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Marta Garcia sta bene, è ricoverata in ospedale solo a scopo precauzionale, ma la 24enne pilota spagnola – vincitrice del primo campionato di F1 Academy nel 2023 – se l'è vista davvero brutta quando la sua auto è uscita di pista imbizzarrita e poi vi è rientrata prendendo fuoco, senza che lei riuscisse ad uscire dall'abitacolo della sua Porsche, respirando fumo tossico prima che arrivassero i soccorritori a tirarla fuori: "Ho iniziato a farmi prendere dal panico", ha poi raccontato la driver iberica, a pericolo passato.

Il terribile incidente di Marta Garcia al Circuit de Barcelona-Catalunya: auto in fiamme, resta intrappolata

Marta Garcia è stata ricoverata in ospedale dopo l'incidente avvenuto sabato scorso durante la Le Mans Cup nel Circuit de Barcelona-Catalunya, che è anche sede del Gran Premio di Spagna di Formula Uno. La Garcia era in testa alla classe GT3 per la scuderia Iron Dames quando la sua Porsche 911 è stata messa nel mirino da Eliseo Donno, che la seguiva al al secondo posto con la sua Ferrari dell'AF Corse. Le due vetture in quel frangente si sono toccate e la macchina della spagnola si è schiantata a tutta velocità contro la barriera di pneumatici posta all'esterno della pista, tornando poi in volo semidistrutta al centro della strada.

Mentre le altre auto riuscivano miracolosamente a schivarla, la Porsche prendeva fuoco dopo essersi fermata a metà del rettilineo. Ad aggiungere caos e pericolo, alcuni treni di pneumatici sono volati sulla pista mentre i piloti sterzavano e schivavano il mare di detriti. La gara è stata immediatamente sospesa con bandiera rossa e gli istanti successivi hanno fatto tenere il fiato sospeso a tutti, visto che non si vedeva alcun movimento di uscita dall'auto della Garcia, finché i commissari sono arrivati di corsa e hanno sfondato la portiera della Porsche per tirarla fuori.

Marta è stata poi portata in ospedale per controlli precauzionali dopo aver inalato troppo fumo, postando una foto dal nosocomio in cui ha tranquillizzato tutti sulle sue condizioni. Drammatico il racconto di quei momenti da parte della spagnola, che ha rivelato di essere rimasta intrappolata all'interno della sua auto e di essere stata colta dal panico mentre si affannava per trovare una via d'uscita dalla portiera chiusa.

"Ciao a tutti, ieri ho vissuto uno dei momenti più duri della mia carriera – ha scritto la Garcia su Instagram, a corredo della sua foto su un letto d'ospedale – L'auto ha preso fuoco e, nonostante sia riuscita a uscire, ho inalato del fumo e subito dopo mi sono sentito stordita. Non riuscivo ad aprire la portiera perché era bloccata dall'impatto e ho iniziato a farmi prendere dal panico perché sempre più fumo entrava nell'auto. Finché i commissari non hanno rotto la portiera dal lato del copilota e mi hanno tirata fuori. Sono così grata a loro per essere intervenuti così rapidamente e per il lavoro che hanno fatto".

Marta Garcia trascorrerà un'altra notte in ospedale a scopo precauzionale. Fortunatamente tutti gli esami cui è stata sottoposta sono risultati negativi, ma lei si sente comprensibilmente "scossa". Dopo una lunga operazione di pulizia del rettilineo, la gara è ripresa quando mancavano 30 minuti dalla fine. La corsa della Le Mans Cup è stata poi vinta da Cedric Oltramare e David Droux per la CLX Motorsport sulla loro Ligier JS P325 LMP3.