video suggerito

Incidente spaventoso al Ferrari Challenge di Monza: auto decolla alla Parabolica, poi lo schianto In un tentativo di sorpasso alla Parabolica l’auto di Cheung ha preso il volo durante l’impatto con Sandmann: l’incidente a Monza ha coinvolto quattro piloti. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un terrificante incidente è accaduto a Monza durante la Ferrari Challenge: al primo giro in Gara 2 la macchina di Eric Cheung si è ribaltata completamente dopo aver urtato un avversario in Parabolica, facendo una capriola incredibile e finendo alla fine fuori pista. Un volo scenografico proprio all'inizio della gara che per fortuna non ha causato feriti, anche se l'auto è decollata paurosamente e si è schiantata sulle barriere di protezione sollevando una cortina di fumo. Nell'impatto sono state coinvolte altre quattro vetture ed è stato necessario interrompere la corsa con bandiera rossa per accertarsi delle condizioni dei piloti.

L'incidente pauroso a Monza

La seconda giornata di gare prevista all'Autodromo Nazionale di Monza è stata interrotta bruscamente proprio all'inizio a causa dell'incidente innescato da Cheung pochi istanti dopo la partenza. Il canadese era in decima posizione e stava cercando di superare all'interno Jan Sandmann alla curva Parabolica, ma ha urtato la sua vettura e ha avuto la peggio: l'auto del pilota è letteralmente decollata e dopo una capriola si è andata a schiantare contro le barriere di protezione della pista. Il tratto è particolarmente duro da affrontare e il sorpasso è stato piuttosto azzardato, tanto da scatenare un incidente pauroso.

Per fortuna, nonostante il brutto volo e l'impatto con le barriere, Cheung non è rimasto ferito. Lui e gli altri tre piloti coinvolti nell'impatto sono stati portati al centro medico dell'autodromo per dei controlli e la gara è stata sospesa con bandiera rossa per alcuni minuti per pulire la pista dai detriti e accertarsi che tutti fossero illesi. Il volo del canadese è stato spettacolare ed è diventato immediatamente virale sul web: la sua macchina ha letteralmente preso il volo e ha fatto una capriola prima di schiantarsi contro le barriere.