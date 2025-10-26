Serie A
Come sta De Bruyne dopo l’infortunio in Napoli-Inter: incubo recidiva, rischia un lungo stop

Il belga bloccato dallo stesso problema muscolare che due anni fa lo tenne fuori per metà campionato al Manchester City. Quali sono le sue condizioni e i tempi di recupero.
A cura di Maurizio De Santis
Come sta Kevin De Bruyne e quanto tempo ci vorrà perché recuperi dall'infortunio? Il sospetto è che, dopo aver calciato il rigore del momentaneo vantaggio, abbia subito una lesione di alto grado (quella che in gergo viene chiamato "strappo") del muscolo bicipite femorale della coscia destra. In una situazione del genere, per avere una piena guarigione e la possibilità di tornare a disposizione senza correre rischi occorrono diversi mesi.

Il giorno dopo Napoli-Inter (finita 3-1 per i partenopei) il problema muscolare che ha ridotto il belga in lacrime (ha abbandonato il campo sorretto a braccia) e con le stampelle tiene banco accanto alle polemiche sull'arbitraggio di Mariani e sull'operato del suo assistente in occasione del rigore concesso agli azzurri (tocco su Di Lorenzo) con ritardo di ben 8 secondi, del "giallo" Gilmour, della lite fuori da denti tra Conte e Lautaro. Avvelenato il post match per la posizione piccata espressa dal presidente Marotta con replica altrettanto decisa da parte del tecnico salentino.

Le condizioni del belga: infortunio simile a quello di Lukaku

È lo stesso acciacco lamentato da Lukaku, che rispetto al connazionale ha riportato la lacerazione della fibra del retto femorale (muscolo anteriore) della gamba. Ed è lo stesso malessere che nel 2023 costrinse l'ex Manchester City al lungo stop e all'operazione. Cosa accadrà adesso? Si opterà per una terapia conservativa oppure non è da escludere un altro intervento chirurgico per agevolare la convalescenza? Interrogativi che saranno sciolti nelle prossime ore quando, una volta assorbito l'ematoma, si potrà effettuare lo screening diagnostico e valutare la scelta migliore per aiutare il centrocampista a rialzarsi.

La storia degli acciacchi di De Bruyne: muscoli delicati in carriera

I muscoli delicati e il talento sono croce e delizia per Kevin De Bruyne che nel corso della sua carriera è stato spesso frenato da problemi localizzati sempre nello stesso punto. Per averne contezza, basta dare un'occhiata alla storia degli infortuni di questo tipo che gli sono capitati negli anni precedenti. Il più grave in assoluto (ne parlò anche Guardiola in conferenza) gli è successo nella stagione 2023-2024, quando restò fuori per circa 130 giorni saltando tutta la prima parte degli impegni, tra campionato e Coppe, del Manchester City. Non ebbe scelta e venne operato con tanto di cicatrice lunga 20 centimetri a ricordargli la sofferenza patita. Meno di un anno fa, altro intoppo del genere: circa 50 i giorni fuori squadra. In precedenza non sono mancate note dolenti altrettanto simili ma allora De Bruyne era più giovane e integro.

