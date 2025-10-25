Lautaro Martinez fa gestacci a Conte, l’allenatore inviperito: brutte scene in Napoli-Inter

In Napoli-Inter sono venute fuori in modo dirompente le ruggini del passato tra Antonio Conte e Lautaro Martinez. L'allenatore e il centravanti si sono resi protagonisti di una brutta e veemente litigata, culminata in uno scambio di gesti e parole forti. Il centravanti ha dato del codardo a quello che è stato il suo condottiero ai tempi nerazzurri, ottenendo una risposta perentoria.

Rissa verbale e gestacci tra Conte e Lautaro Martinez in Napoli-Inter, cosa è successo

Il clima di Napoli-Inter, già rovente dopo le polemiche per il calcio di rigore assegnato agli azzurri e le proteste dei nerazzurri, si è infiammato ulteriormente a poco meno di mezz’ora dal termine. Dumfries stava per battere un fallo laterale all’altezza della panchina del Napoli, ma la situazione è improvvisamente degenerata in un vero e proprio parapiglia. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe volata qualche parola di troppo tra l’olandese e la panchina avversaria, con alcuni componenti dell’Inter che hanno provato a calmare il proprio giocatore.

Le accuse di Lautaro e la risposta dell'allenatore del Napoli

A quel punto, Conte avrebbe pronunciato un “parlate, parlate”, a cui Dumfries avrebbe reagito in maniera veemente. Ne è nato un capannello di uomini con momenti di grande tensione. Lautaro Martinez si è avvicinato al suo ex allenatore e per qualche istante si è temuto uno scontro fisico, evitato solo grazie all’intervento dei compagni. Tornando in campo, l’attaccante argentino ha poi rivolto alcuni gesti provocatori verso Conte: prima quello che simula la paura, poi un altro per sottolineare il suo essere “chiacchierone”.

Conte ammonito, la protesta con l'arbitro Mariani

L’arbitro Mariani ha ammonito Conte, che ha reagito con dure proteste chiedendo rispetto e lamentandosi del mancato provvedimento nei confronti di Lautaro. L’argentino, incontenibile, ha continuato a provocare l’ex tecnico, arrivando a portarsi la mano all’altezza dei genitali per indicare, in maniera volgare, la presunta mancanza di coraggio dell’allenatore. A quel punto Conte ha replicato a sua volta con parole altrettanto sopra le righe (“attaccati al c…o”). Un pessimo spettacolo che ha rovinato quella che doveva essere una grande serata di calcio. La tensione di uno scontro diretto ad alta intensità e le vecchie ruggini tra i protagonisti hanno giocato un brutto scherzo a tutti.

Il precedente tra Conte e Lautaro ai tempi dell'Inter

Il pensiero va subito a quell’Inter-Roma del 2021, quando Conte era l’allenatore della formazione nerazzurra. In quell’occasione Lautaro non gradì la sostituzione e si infuriò in panchina calciando una bottiglietta. Il tecnico non lasciò passare la scena e alzò la voce: “Porta rispetto invece di fare il fenomeno”. A quanto pare anche quell’episodio, poi messo da parte, non è mai stato dimenticato.