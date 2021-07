Colpo Jovetic a parametro zero: ufficiale l’arrivo all’Hertha Berlino del 31enne montenegrino Dopo 4 anni al Monaco, Stevan Jovetic approda in Bundesliga: il 31enne fantasista montenegrino ha firmato un contratto triennale con l’Hertha Berlino, club classificatosi al 12simo posto nella scorsa stagione. Un colpo a parametro zero, visto che Jovetic è andato a scadenza con la squadra del Principato.

A cura di Paolo Fiorenza

A 31 anni Stevan Jovetic prova a far ripartire la sua carriera dalla Bundesliga: il fantasista montenegrino ha firmato un contratto triennale con l'Hertha Berlino, club reduce dal 12simo posto della scorsa stagione. Niente ritorno in Italia dunque per Jovetic, esploso nel quinquennio alla Fiorentina, salvo poi non riuscire a consacrarsi con le maglie di Manchester City ed Inter. L'ultima esperienza al Monaco si è conclusa senza rinnovo di contratto dopo 4 anni nel Principato, dunque il talento – mai del tutto compiuto – di Podgorica si è ritrovato padrone del suo cartellino.

Un'opportunità di mercato che era stata fiutata da qualche club di Serie A: ci avevano pensato la Lazio e la sua vecchia Fiorentina, ma alla fine l'offerta più convincente è stata quella dell'Hertha, che oggi ha annunciato ufficialmente il suo arrivo a parametro zero: "Con Stevan abbiamo preso un giocatore che porta molta esperienza dai migliori campionati in Europa – ha detto Fredi Bobic, nuovo direttore sportivo del club di Berlino – Che sia in Premier League, Serie A, Ligue 1 o Liga, Stevan ha segnato i suoi gol ovunque. Con le sue qualità calcistiche, ma anche come persona, ci aiuterà parecchio. Non vediamo l'ora".

Dal canto suo, Jovetic è entusiasta della nuova avventura: "Non vedo l'ora di conoscere il club, la città, i miei nuovi compagni di squadra e la Bundesliga. Fin dall'inizio vorrei mettere a frutto la mia esperienza per fare tutto il possibile per aiutare la squadra". Il nazionale montenegrino lascia Monaco dopo appena 77 presenze totali in 4 anni, con 21 gol e 5 assist all'attivo. A Berlino troverà un'altra vecchia conoscenza del campionato italiano: Kevin-Prince Boateng, che – a sua volta svincolatosi dal Monza . ha firmato un contratto annuale con l'Hertha.