Colpo di scena Roma, Mourinho rischia l’esonero: futuro in bilico in caso di sconfitta a Cagliari La decisione della Roma ha del clamoroso: Mourinho rischia l’esonero, la prossima partita sarà decisiva. E la società ha già scelto il possibile sostituto.

A cura di Ada Cotugno

L'avventura di José Mourinho sulla panchina della Roma potrebbe essere giunta al capolinea. Neanche le vittorie contro Frosinone in campionato e Servette in Europa League sono riuscite a raddrizzare una situazione che sembra avviarsi verso la conclusione: a riportarlo è il Corriere dello Sport che racconta gli ultimi travagliati giorni in casa giallorossa.

Dan Friedkin avrebbe voluto esonerare lo Special One già dopo la brutta sconfitta contro il Genoa, punto di rottura dal quale sembra difficile poter tornate indietro. Soltanto la mediazione del direttore generale Tiago Pinto ha evitato di far saltare la panchina che comunque continua a essere traballante. Se domani la Roma dovesse perdere contro il Cagliari allora sarebbe davvero la fine: la società è pronta a sollevare subito Mourinho dall'incarico, al punto che avrebbero già messo gli occhi sul possibile sostituto.

L'erede del portoghese potrebbe essere Hans-Dieter Flick, ex commissario tecnico della Germania sollevato dal suo incarico da poche settimane dopo il KO contro il Giappone. I pensieri sul nuovo allenatore non fanno che aumentare le pressioni sul giallorosso che verrà messo alla prova prima di questa sosta per le nazionali, possibile spartiacque della stagione.

Nei giorni scorsi Mourinho aveva evitato di parlare del suo futuro, soprattutto dopo la trasferta nera di Marassi: lo Special One ha ribadito di aver tenuto fede a una promessa fatta in estate ai giocatori, ai tifosi e alla società, rinunciando all'offerta più importante della storia del calcio provenuta dall'Arabia Saudita per poter restare ancora alla Roma. Un patto che potrebbe essere rotto in caso di sconfitta contro il Cagliari di Ranieri, uno degli uomini simbolo della storia giallorossa.

Il quotidiano non identifica i motivi di una rottura così repentina tra le parti, soprattutto perché non c'è stato alcun momento di tensione o scontro fra l'allenatore e la società. Ma la partenza a rilento in campionato, co il tredicesimo posto in classifica e gli 8 punti conquistati i 7 giornate hanno contribuito a instillare dubbi nella testa del presidente che potrebbe adesso cambiare tutto e salutare lo Special One, nonostante l'enorme amore della tifoseria che continua a essere al suo fianco.