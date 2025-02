video suggerito

Club Brugge-Atalanta, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni L’Atalanta va a far visita al Club Brugge nella gara d’andata dei play-off della Champions League 2024-2025. Fischio d’inizio alle ore 21, con diretta TV e streaming su Sky e Sky GO. Le probabili formazioni di Gasperini e Hayen. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Atalanta scende in campo per la gara d’andata dei play-off della Champions League 2024-2025 contro il Club Brugge: i bergamaschi hanno chiuso la League Phase al nono posto, pescando l’ex club di De Ketelaere nell’urna di Nyon. Fischio d’inizio alle ore 18:45 allo Jan Breydel Stadium con diretta TV e streaming su Sky e Sky GO.

La Dea ha fatto una strepitosa prima fase di Champions e non è riuscita ad entrare tra le prime otto per un solo punto: la squadra di Gasperini ha disputato grandissime partite e nell'ultimo turno europeo è uscita indenne dal campo del Barcellona, sfiorando l'impresa. Il Club Brugge ha fermato la Juventus tra le mura amiche nel penultimo match europeo e nell'ultima giornata ha perso 3-1 in casa del Manchester City.

L'Atalanta arriva all’appuntamento con qualche defezione ma con una condizione comunque molto buona, come testimoniato dal 5-0 rifilato all’Hellas Verona. Il Brugge è secondo in JPL e con la vittoria di sabato 1-0 contro il Leuven è riuscito a tenere il passo della capolista Genk.

La sfida di ritorno si giocherà martedì 18 febbraio alle ore 21 al Gewiss Stadium di Bergamo.

Partita: Club Brugge-Atalanta

Orario: 18:45

Dove: Jan Breydel Stadium, Brugge

Quando: mercoledì 11 gennaio 2025

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: Sky GO, NOW

Competizione: Champions League 2024-2025, play-off

Club Brugge-Atalanta, orario e dove vederla in diretta TV: la partita non è in chiaro

Dove vedere in TV Club Brugge-Atalanta? La partita di Champions non si potrà vedere in TV in chiaro, ma solo in esclusiva per gli abbonati. Diretta su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport 251, con possibilità anche di vedere i momenti salienti su Diretta Gol. La telecronaca sarà di Andrea Marinozzi e al commento tecnico Beppe Bergomi.

Club Brugge-Atalanta, dove vederla in diretta streaming

Club Brugge-Atalanta si potrà vedere in diretta streaming anche su Sky Go, app riservata agli abbonati Sky e disponibile su dispositivi portatili e fissi. Possibile acquistare anche il singolo tagliando dell'evento su NOW, piattaforma live on-demand. Nessuna possibilità di seguire la sfida in chiaro.

Club Brugge-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Champions League

La Dea dovrebbe puntare su Pasalic e De Ketelaere a supporto di Retegui. In porta Rui Patricio e Posch dovrebbe essere confermato con Hien e Djimsiti nel terzetto difensivo. Il Club Brugge sceglie ancora Nilsson unica punta con Jutglà, Vanaken e Vermant a supporto. Queste le probabili formazioni di Gasperini e Hayen.

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Mignolet; Seys, Spileers, Mechele, De Cuyper; Velesen, Onyedika; Jutglà, Vanaken, Vermant; Nilsson. All. Hayen.

ATALANTA (3-4-2-1): Rui Patricio; Posch, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, De Ketelaere, Retegui. All. Gasperini